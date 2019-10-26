У третині перевірених криниць Житомирщини вода не відповідає нормам

На Житомирщині вода у 38% криниць, з яких бралися проби для дослідження, не відповідає нормам за санітарно-хімічними показниками.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр .

«За 9 місяців ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» та його структурними підрозділами було досліджено 4637 проб води з джерел децентралізованого водопостачання за санітарно-хімічними показниками та 2970 проб за мікробіологічними показниками, з яких не відповідали вимогам нормативної документації за санітарно-хімічними показниками 1762 проби (38%) та 795 проб (26,8%) за мікробіологічними показниками», - йдеться у повідомленні.

Найбільше відхилень за санітарно-хімічним показникам зареєстровано в Народицькому (6 з 8), Хорошівському (22 з 92) та Любарському (33 з 179) районах. Найчастіше виявлялися відхилення за кольоровістю, каламутністю, вмістом заліза та нітратів, загальною жорсткістю. Без відхилень виявилася вода у Коростишівському районі.

За мікробіологічними показниками найбільше відхилень виявлено в Хорошівському (22 з 36), Любарському (22 з 55), Бердичівському (100 з 265) та Чуднівському (9 з 26) районах.

Крім того, у воді з джерел централізованого постачання зафіксували порушення у 9,2% проб за санітарно-хімічними показниками та 6,9% - за мікробіологічними.

Санітарно-хімічним нормам найбільше не відповідає вода у Брусилівському (10 з 37), Пулинському (11з 31), Радомишльському (14 з 50) та Овруцькому (45 з 87) районах. При цьому, без відхилень від нормативної якості за бактеріологічними показниками виявилась вода в Попільнянському районі.