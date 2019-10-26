У Донецькій ОДА обговорили з МКЧХ проблеми КП «Компанія «Вода Донбасу»

У Донецькій ОДА обговорили з Головою делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні пані Флоранс Жиллєтт проблемні питання діяльності КП «Компанія «Вода Донбасу».

Про це 25 жовтня повідомили в пресслужбі Донецької облдержадміністрації.

«25 жовтня в Донецькій ОДА відбулася зустріч заступника голови облдержадміністрації Вадима Філашкіна з делегацією Міжнародного Комітету Червоного Хреста на чолі з Головою делегації МКЧХ в Україні пані Флоранс Жиллєтт... Під час заходу обговорили проблемні питання діяльності КП «Компанія «Вода Донбасу» та стан доріг у населених пунктах поблизу лінії зіткнення», - йдеться у повідомленні.

Заступник голови ОДА зазначив, що підприємства водопровідно-каналізаційного господарства області перебувають у скрутному фінансовому становищі. За результатами роботи з постачання холодної води та водовідведення компанія «Вода Донбасу» за 2018 рік має збитки в сумі 877,8 млн грн, за перше півріччя 2019 року – 574,5 млн грн. Нині встановлені тарифи на послуги водопостачання та водовідведення не покривають собівартості витрат на їх виробництво. Так, рівень відшкодування діючих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення компанії становить 41,9%.

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Філашкін зазначив, що в умовах сьогоднішньої економічної ситуації єдина можливість призупинити тенденцію стрімкої подальшої деградації та руйнування систем водопостачання та водовідведення, а також вірогідності виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні – це реалізація певних заходів у рамках цільової регіональної програми «Вода Донбасу на 2017 - 2020 роки», залучення коштів з усіх можливих джерел фінансування.

В ОДА нагадали, що заборгованість компанії із заробітної плати станом на 1 липня 2019 року становить 101,5 млн грн.