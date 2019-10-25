В Одесі “тітушки” жорстоко побили протестуючих проти забудови
Про це повідомляє "Думська".
«Тітушки, найняті будівельною компанією, напали на мирних жителів. Вискочивши з території будівництва за адресою Гагарінське плато, 5, близько 25 осіб в однаковому одязі, обливши крижаною водою, розпилили газ і ногами побили людей», - йдеться в повідомленні.
Кореспонденти «ДумськоїТБ» зафіксували цей інцидент. У результаті бійки поліція затримала двох осіб. За попередніми даними, це охоронці будівництва.
Цей інцидент стався в другій половині дня. А з ранку в ході безстрокової акції на очах у поліції вже відбувалася бійка з розпиленням газу. Протестувальники пішли у відділення поліції, щоб написати заяви і зафіксувати побої.
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Як зазначає видання, на початку жовтня стало відомо, що в курортному приморському районі Одеси - Аркадії з'являться ще три висотки за адресою Гагарінське плато, 5. Незважаючи на протести місцевих жителів і судові позови, забудовнику все-таки вдалося отримати дозвіл на будівництво.
За даними "Думської", замовником багатоквартирного житлового комплексу UNITY TOWERS виступає ТОВ «Камертон», спроектувала його компанія «Мегалайн Проект», а підрядником буде компанія «Ейч Пі Груп». У кожному будинку передбачено 25 поверхів.
Торік під час протестів проти іншого будівництва на Гагарінському плато в Одесі сталася масова бійка.