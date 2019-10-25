Прокуратура не виключає зв'язок між стріляниною у Харкові та вбивством Вороненкова

Прокуратура Києва не виключає зв’язок між сьогоднішньою стріляниною у Харкові та вбивством колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова у 2017 році.

Про це сказала прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, повідомляє hromadske.

За її словами, наразі прокуратура не може підтвердити зв'язок між стріляниною в Харкові та вбивством Вороненкова через те, що пройшло мало часу з моменту події 25 жовтня.

"Ми будемо співпрацювати з правоохоронними органами Харкова, які розслідуватимуть сьогоднішню подію та перевірятимуть інформацію щодо можливого звʼязку цих подій з нашим розслідуванням", — сказала Максимець.

Водночас вона заявила, що раніше слідство не встановило причетність нападника, який влаштував стрілянину в Харкові, до вбивства ексдепутата Держдуми РФ.

"Цей чоловік затримувався одночасно з іще одним підозрюваним, який наразі перебуває на лаві підсудних за обвинуваченням причетності до вбивства Дениса Вороненкова. Ми можемо припускати, що він володів інформацією щодо організації вбивства, оскільки з підозрюваним мав родинні зв'язки, хоч і непрямі. Як я розумію, він цивільний чоловік рідної сестри підозрюваного", — додала речниця.

Як повідомляв Укрінформ, поліція встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину в Харкові біля супермаркету на вул.Клочківській, а потім, переслідуваний правоохоронцями, підірвав себе гранатою. Це раніше судимий мешканець нині окупованої Горлівки на Донеччині.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, слідство розглядає версію, що зловмисник навмисно покінчив життя самогубством.

Сьогодні близько 12:05 по вулиці Клочківській у Харкові сталася перестрілка: двоє харків'янин вийшли з супермаркету та попрямували до свого автомобіля. Там їх очікував зловмисник, який відкрив вогонь. Чоловіки теж були озброєні, тому зав'язалася перестрілка.

У результаті події один з потерпілих помер у кареті швидкої, інший наразі знаходиться у реанімації у тяжкому стані.

Проєкт "Ґрати" з посиланням на адвоката Святослава Пархоменка інформує, що загиблий - Володимир Борох, один зі свідків у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Вороненкова застрелили у Києві 23 березня 2017 року.