На Донеччині заборгованість із виплати зарплати зросла на 12%

У Донецькій області заборгованість із виплати заробітної плати з початку 2019 року зросла на 11,9% та на початок вересня становила 522,8 млн грн.

Про це повідомили в ГУ статистики Донецької області.

«Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 вересня 2019 року становила в області (без урахування частини тимчасово окупованої території) 522,8 млн грн... Порівняно з 1 січня 2019 року – збільшилися на 55,5 млн грн, або на 11,9%», - йдеться у повідомленні.

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Зазначено, що невиплачена зарплата еквівалентна 12% фонду оплати праці, нарахованого за серпень. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах на 1 вересня становили 472,7 млн грн, або 90,4% всієї заборгованості. Це на 3,2% менше, ніж на 1 серпня, проте на 15,5% більше, ніж було на початок 2019 року.