У Львівському аеропорту - затримки й скасування рейсів із Польщі й Києва

"За метеоумовами Познані рейс LOT743 (до Львова - ред.) було скасовано... Пасажирам з Познані буде зроблено перебронювання на інші рейси. WZZ1693 WizzAir Гданськ-Львів пішов на запасний аеропорт у Кошице", - йдеться у повідомленні.

Водночас рейс LOT 744 Львів-Познань відбувся, оскільки польська авіакомпанія прислала літак з Варшави.

Також інформують про проблеми з рейсами з Києва і назад.

Напередодні, 24 жовтня, рейс MSI263 Київ-Львів затримувався в Києві та прибув до Львова о 18.10 замість 11.15 через пізнє прибуття борта з попереднього рейсу.

Рейс MSI264 Львів-Київ у четвер, 24 жовтня, скасовано за метеоумовами Києва, пасажири знаходяться у готелі. Виліт цього рейсу запланований на 12.00.

Рейс SQP141 Бориспіль-Львів затримується в Борисполі до 02.15 26 жовтня (по плану - 22.00 25 жовтня). Його прибуття до Львова очікують о 3.15 26 жовтня замість 23.00 25 жовтня.

SQP571 Львів-Шарджа затримується до 05.25 26 жовтня (плановий виліт о 02.10 26 жовтня). Причина затримки: пізнє прибуття з попереднього рейсу.

Сьогодні зранку в аеропорту "Львів" спостерігались несприятливі погодні умови; наразі вони минули, аеропорт працює у штатному режимі.

Літак рейсу EG223 Ernest Мілан-Львів сів о 10.56 (планова посадка о 10.05).