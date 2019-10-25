Майже 70 дітей з Донеччини відпочинуть в "Артеку" й "Молодій гвардії"

З Донецької області до дитячих центрів "Артек" та "Молода гвардія" направлено 68 дітей, які потребують особливої соціальної підтримки.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

"68 дітей Донецької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, вирушили на XI тематичні зміни до дитячих центрів "Молода гвардія" та "Артек", - ідеться у повідомленні.

Як уточнюється, 31 дитина відпочине в Українському дитячому центрі "Молода гвардія" та 37 - у Міжнародному дитячому центрі "Артек". Зміна триватиме 21 день.

У "Молодій гвардії" головним завданням програми тематичної зміни "Платформа безпеки" є виховання у дітей свідомого ставлення до свого життя та здоров’я.

"Платформа безпеки" – це пізнавально-розвиваючий простір для оволодіння основами здорового способу життя, формування навичок безпечної для життя та здоров’я поведінки у повсякденні та при виникненні надзвичайних ситуацій.

У рамках зміни відбудеться конкурсно-розважальна програма Stop Virus, конкурс відеореклами "Увага! Діти на дорозі!", шоу мод "Рятувальник – не професія, а стиль життя" та гра по станціях "Допомога поруч".

В "Артеку" в рамках зміни "Знай свої права" відбудуться тренінги особистісного та громадянського зростання, рольові ігри, спрямовані на розширення знань про права та обов’язки, знайомство з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та Декларації прав дитини.

Головними подіями зміни стануть правопросвітницький проєкт "Модель ООН в Артеку", панельна дискусія "Мої права" та загальноартеківські дебати "Я дитина – я людина". Ключові події зміни - День української писемності й мови та Всесвітній день молоді.

В ОДА нагадали, що наступна зміна в "Молодій гвардії" планується з 12 листопада, в "Артеку" вона розпочнеться на день раніше.

Фото: moloda-gvardiya.com.ua