Майже 70 дітей з Донеччини відпочинуть в "Артеку" й "Молодій гвардії"
Про це повідомляє Донецька ОДА.
"68 дітей Донецької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, вирушили на XI тематичні зміни до дитячих центрів "Молода гвардія" та "Артек", - ідеться у повідомленні.
Як уточнюється, 31 дитина відпочине в Українському дитячому центрі "Молода гвардія" та 37 - у Міжнародному дитячому центрі "Артек". Зміна триватиме 21 день.
У "Молодій гвардії" головним завданням програми тематичної зміни "Платформа безпеки" є виховання у дітей свідомого ставлення до свого життя та здоров’я.
"Платформа безпеки" – це пізнавально-розвиваючий простір для оволодіння основами здорового способу життя, формування навичок безпечної для життя та здоров’я поведінки у повсякденні та при виникненні надзвичайних ситуацій.
У рамках зміни відбудеться конкурсно-розважальна програма Stop Virus, конкурс відеореклами "Увага! Діти на дорозі!", шоу мод "Рятувальник – не професія, а стиль життя" та гра по станціях "Допомога поруч".
В "Артеку" в рамках зміни "Знай свої права" відбудуться тренінги особистісного та громадянського зростання, рольові ігри, спрямовані на розширення знань про права та обов’язки, знайомство з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та Декларації прав дитини.
Головними подіями зміни стануть правопросвітницький проєкт "Модель ООН в Артеку", панельна дискусія "Мої права" та загальноартеківські дебати "Я дитина – я людина". Ключові події зміни - День української писемності й мови та Всесвітній день молоді.
В ОДА нагадали, що наступна зміна в "Молодій гвардії" планується з 12 листопада, в "Артеку" вона розпочнеться на день раніше.
Фото: moloda-gvardiya.com.ua