Підозрюваного в нападі на активістку в Запоріжжі затримали - прокурор

Підозрюваного в нападі на активістку в Запоріжжі затримали - прокурор

Укрінформ
Чоловіка, який учора з ножем напав на керівницю громадської організації «Запорізький ромський центр «Лачо Дром» Анжеліку Бєлову, затримали.

Про це у Facebook повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик.

«Завдяки швидкій та злагодженій роботі Комунарського відділу поліції, за процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури №2 було здійснені невідкладні слідчі дії, встановлено ймовірне місцезнаходження нападника. Наразі особу знайшли та затримали, завтра буде пред‘явлено підозру та подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу», - написав Мазурик.

Він додав, що за попередніми даними нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де перебував за тяжкі злочини проти життя та здоров‘я людей.

«Хочу подякувати поліцейським за якісну та своєчасну роботу! Молодці», - наголосив прокурор.

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Як повідомлялося, 24 жовтня, у Запоріжжі в під’їзді будинку на вулиці Європейській невідомий завдав ножового поранення жінці 1995 року народження. Її госпіталізували.

Постраждалою виявилася керівниця громадської організації «Запорізький ромський центр «Лачо Дром» Анжеліка Бєлова.

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