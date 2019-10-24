Шахтарі поскаржилися Денісовій на невиплату зарплати

Представники трудового колективу ДП "Селидіввугілля" звернулись до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової через невиплату їм заробітної плати.

Про це омбудсмен вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Учора в рамках робочої поїздки в Краматорську відбулася зустріч з шахтарями, представниками громадських та правозахисних організацій. Під час зустрічі представники трудового колективу ДП "Селидіввугілля" просили допомоги у вирішенні гострої проблеми – невиплати заробітної плати, що є порушенням трудових та соціальних прав", - написала вона.

Також Денісова зазначила, що разом із представниками громадських та правозахисних організацій окреслили можливі шляхи вирішення питань, що стосуються виплати пенсій громадянам з-поміж ВПО та жителям непідконтрольних уряду України територій, надання соціальної, медичної, психологічної та матеріальної допомоги.

"Зокрема, обговорили необхідність створення реєстру зруйнованого житла, що дасть можливість отримати компенсацію за завдану матеріальну шкоду. Крім того, обговорили захист прав дітей та інших соціальних груп людей, які постраждали внаслідок воєнних дій на сході, що потребують державного захисту й підтримки", - відзначила Денісова.

Омбудсмен також додала, що в ході зустрічі "зосередили увагу на питаннях встановлення місцезнаходження громадян України, які вважаються безвісти зниклими та звільнення всіх наших громадян, що перебувають у полоні на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей".

"Ситуація щодо порушення економічних, соціальних та трудових прав громадян України буде ретельно вивчена. За результатами розгляду звернень будуть вжиті відповідні заходи в межах моєї компетенції", - додала уповноважена.

Як повідомлялося, за даними профспілки працівників вугільної промисловості, заборгованість із зарплати на державних вугледобувних підприємствах України становить 1,2 млрд грн.

Фото: Facebook Денісової