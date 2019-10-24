У Харкові почався семінар для журналістів щодо протидії гібридній агресії

У Харкові розпочався семінар-тренінг для працівників засобів масової інформації “Гібридна агресія РФ в Україні: розпізнати та попередити”.

Семінар на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення проводить ТОВ “Євромедіа Компані”, повідомляє пресслужба комітету.

“Загрози російської агресії особливо гостро розуміють тут, на Харківщині, яка є не лише прикордонною областю, але й знаходиться не дуже далеко від зони ООС. Війна, що відбувається на сході, неподалік від Харківщини, є конвенційною, яку класифікують як “військові дії низької інтенсивності”. Але це не весь аспект війни, яку ворог, Російська Федерація, веде проти нас уже шостий рік. Про різні аспекти цієї агресії – економічні, психологічні, інформаційні – і поговоримо сьогодні”, - сказав, відкриваючи семінар-тренінг, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, директор ДМГО “Центр міжнародної безпеки” .Валерій Кравченко.

Він додав, що учасники семінару спробують себе в ролі експертів, які в інтерактивній формі протягом симуляційної гри будуть визначати, до чого можуть призвести дії, які зазвичай не вбачаються агресивними.

Як зазначається, до семінару може долучитися кожен охочий. Пряма трансляція заходу за цим посиланням.

Це останній семінар із циклу запланованих в 2019 році. Попередні відбулися в Одесі, Чернігові, Львові, Краматорську. Метою цих заходів є підвищення розуміння рівня загроз гібридної війни та оволодіння засобами запобігання, виявлення і протидії цим викликам в інформаційній сфері. Серед тренерів - експерти у сфері євроатлантичної інтеграції та протидії інформаційним загрозам, наукові співробітники Національного інституту стратегічних досліджень.