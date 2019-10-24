Гончарук сьогодні відвідає Буковину

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сьогодні здійснить робочу поїздку до Чернівецької області.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

"У четвер, 24 жовтня, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук здійснить робочу поїздку в Чернівецьку область, де матиме низку зустрічей та нарад", - ідеться у повідомленні.

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В ОДА додали, що голова Кабміну також поспілкується з журналістами - проведе пресбрифінг у Шевченківській залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.