Тлумацька громада витратить 35 тисяч на вакцинацію дітей-сиріт та дітей учасників АТО

В Івано-Франківській області Тлумацька ОТГ розробила і ухвалила Програму громадського здоров’я щодо імунопрофілактики.

Про це повідомив виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Максим Чопей під час пресконференції в Івано-Франківському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«Тлумацька ОТГ – одна з перших на Прикарпатті, в якій розробили та ухвалили Програму громадського здоров’я «Запобігання поширенню небезпечних вакциноконтрольованих інфекцій». Одним із пріоритетних напрямків громада визначила профілактику захворювань», - повідомив Чопей.

Він зауважив, що ініціативу Тлумацької ОТГ вдалося втілити завдяки підтримці Програми «U-LEAD з Європою» і її проєкту «Популяризація громадського здоров’я в ОТГ Прикарпаття». Інформаційну кампанію з популяризації вакцинації у Тлумацькій ОТГ здійснюють шляхом поширення буклетів, роботи дискусійних клубів, проведення опитування та навіть челенджу «Я вакцинований, а ти?». До цього долучаються не лише медики, але й освітяни, працівники культури й молодь.

«Ми почали говорити про програму імунопрофілактики в нашій громаді через те, що дуже низька активність до вакцинації серед жителів. Нас це дуже непокоїло, але досі це була проблема лише медичних працівників. Втім, вже сьогодні ми маємо активізацію суспільства і громада визнала, що є проблема. Коли про це говорить лікар чи медсестра, люди часто сприймають негативно вакцинацію. Коли про вакцинацію почали говорити в громаді на всіх рівнях, люди почали до нас самі приходити і цікавитись, чи є вакцини від грипу, правцю та інші», - стверджує головний лікар Тлумацького Центру первинної медичної допомоги Оксана Мельник.

За її словами, за 8 місяців цього року в громаді зробили майже 2 тисячі профілактичних щеплень, в тому числі щеплення для дорослого населення складають 38, 2%.

«Відмов від вакцинації у нас не більше 20%. Однозначно, ця кількість відмов є меншою ніж вона була торік і, однозначно, громада активізується», - стверджує Мельник.

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Наразі у Тлумацькій ОТГ прийняли рішення скерувати 35 тис. грн на вакцини проти грипу для медичних працівників, дітей-сиріт та дітей учасників АТО.

Відомо, що проєкт «Популяризація громадського здоров’я в ОТГ Прикарпаття» тривав в області з червня до жовтня. Його вартість 5 тис. євро.

Загалом на Прикарпатті діють 30 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Івано-Франківський ЦРМС