На Миколаївщині зіткнулись дві автівки, є жертви

На Миколаївщині зіткнулись дві автівки, є жертви

Укрінформ
Одна людина загинула та семеро отримали тілесні ушкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на на Миколаївщині.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Миколаївській області.

«Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Н-24, внаслідок якої одна особа загинула та семеро отримали тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні, 22 жовтня, близько 22:30 на 116 км автодороги Благовіщенське - Миколаїв у Арбузинському районі відбулось зіткнення автомобілів Mercedes Vito, у якому перебували шестеро осіб, та Fiat Qubo з водієм та пасажиром.

Попередньо, внаслідок автопригоди пасажир Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Інших учасників ДТП було доставлено до найближчого медичного закладу.

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На місці працювали групи реагування патрульної поліції Арбузинського та Южноукраїнського відділень поліції, слідчі і криміналісти Слідчого управління.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події.

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