На Миколаївщині зіткнулись дві автівки, є жертви

Одна людина загинула та семеро отримали тілесні ушкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на на Миколаївщині.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Миколаївській області.

«Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Н-24, внаслідок якої одна особа загинула та семеро отримали тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні, 22 жовтня, близько 22:30 на 116 км автодороги Благовіщенське - Миколаїв у Арбузинському районі відбулось зіткнення автомобілів Mercedes Vito, у якому перебували шестеро осіб, та Fiat Qubo з водієм та пасажиром.

Попередньо, внаслідок автопригоди пасажир Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Інших учасників ДТП було доставлено до найближчого медичного закладу.

На місці працювали групи реагування патрульної поліції Арбузинського та Южноукраїнського відділень поліції, слідчі і криміналісти Слідчого управління.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події.