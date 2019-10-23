На Луганщині відновлюють відключене за борги водопостачання
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«22 жовтня о 16 год. 50 хв. в м. Лисичанськ насосні станції ЛКСП «Лисичанськводоканалу», які 18 жовтня були відключені у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, підключені до електропостачання», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом доби підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 170,8 куб.м технічної води (з початку робіт 630,3 куб.м технічної води).
Як повідомлялося, 18 жовтня у м. Лисичанськ Луганської області у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП «Лисичанськводоканал» («ГТВ», «Білогорівська» та «Боровська»), внаслідок чого без централізованого водопостачання залишились центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, всього близько 80 тис. мешканців.