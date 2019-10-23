На Луганщині відновлюють відключене за борги водопостачання

У Луганській області близько 80 тисяч жителів, які досі залишилися без централізованого водопостачання через заборгованість водоканалу за електроенергію, підключені до водопостачання, здійснюється поступове заповнення системи водою.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«22 жовтня о 16 год. 50 хв. в м. Лисичанськ насосні станції ЛКСП «Лисичанськводоканалу», які 18 жовтня були відключені у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, підключені до електропостачання», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 170,8 куб.м технічної води (з початку робіт 630,3 куб.м технічної води).

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Як повідомлялося, 18 жовтня у м. Лисичанськ Луганської області у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП «Лисичанськводоканал» («ГТВ», «Білогорівська» та «Боровська»), внаслідок чого без централізованого водопостачання залишились центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, всього близько 80 тис. мешканців.