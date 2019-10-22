Україна у тумані: синоптики прогнозують холодні ночі й теплі дні

В Україні у середу, 23 жовтня, збережеться тепла й бездощова погода, вночі та вранці в Україні туман.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"23 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці в Україні туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 5-10° тепла; вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°.

Упродовж 24-25 жовтня очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 5-10° тепла; вдень 14-19°, на крайньому заході до 23°.

Без опадів синоптики обіцяють в Україні також 26-27 жовтня. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 13-19°, на Закарпатті та Прикарпатті до 22°.

У Києві та Київській області 23 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман.

Температура вночі у столиці 7-9° тепла, вдень 16-18°; по області вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.

У наступні два дні, 24-25 жовтня, погода у Києві не зміниться: без опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 14-19°.

Також суха погода збережеться в столиці і 26-27 жовтня. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.