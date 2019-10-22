У Миколаєві затримали чоловіка, який розносив по місту людські черепи

У Миколаєві поліцейські розшукали чоловіка, який розносив по місту людські черепи. Один приніс під двері знайомій, інший викинув у смітник. Ще шість знайшли біля склепу, де чоловік облаштував собі «житло».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

“21 жовтня в урні для сміття поблизу зупинки громадського транспорту на перехресті вул. Садової та пр. Центрального перехожі знайшли череп. За попередніми висновками експерта - це людський череп і він є давнім. Його правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Сьогодні вночі до поліції Заводського району звернулась жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири вона знайшла людський череп із запискою особистого характеру. Заявниця зрозуміла, що такий “подарунок” їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки.

27-річного чоловіка розшукали оперативники Заводського відділу поліції неподалік церкви по вул. Садовій. Він зізнався, що приніс череп коханій, а той, що знайшли в урні, також справа його рук”, - йдеться в повідомленні.

Виявилось, що чоловік дістав їх зі старовинного склепу на кладовищі по вул. Степовій. Там, прямо у склепі, він облаштував собі місце для ночівлі. Коли прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які зловмисник розклав біля місця поховання.

Дії чоловіка кваліфікуються за ознаками ч. 1 ст. 297 ККУ «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.