Як поводитися у конфліктних ситуаціях: у Миколаєві провели тренінг для працівників ОТГ

На Миколаївщині працівники ОТГ вчилися ефективно реагувати в кризових та конфліктних ситуаціях, а також застосовувати методи ненасильницької комунікації на практиці.

Саме про це йшлося під час тренінгу «Ненасильницька комунікація як інструмент в роботі ОТГ» (з урахуванням антикризових комунікацій), організованому Миколаївським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ненасильницька комунікація винайдена в 60-х роках минулого століття американським психологом Маршаллом Розенбергом і зараз ця методика поширена в більш як 70 країнах світу. Вона пропонує вирішувати конфлікти позитивними методами, підтримувати таку якість стосунків, коли потреби кожного задоволені. Адже конфлікти виникають тому, що кожен лобіює власні інтереси і це спілкування відбувається в агресивній формі. Отож на сьогоднішньому тренінгу ми будемо говорити як реагувати на конфлікти, як їх розв’язувати, як створити координаційний штаб з підготовки або реагування на кризу тощо», - розповів радник з питань комунікації Миколаївського Центру розвитку місцевого самоврядування Юлія Почебут.

Правила ненасильницької комунікації говорять про те, що не потрібно давати рекомендації, поради, вчити людину, яка висловлює своє ставлення до тих чи інших речей. Натомість, варто дати їй можливість висловитися. Тому що через проговорення емоцій людина позбавляється стресу. Висловившись, вона, як правило, вже сама знає як вирішити свою проблему, і не потрібно пропонувати їй свою допомогу.

«Ваше завдання приділити час, підтримати добрим словом. І лише коли людина попросить вас дати пораду, тоді можете це зробити. Це дуже важливо в будь-якій сфері і в громадах, насамперед», - впевнена Почебут.

Вона додала, що часто буває в ОТГ і стає свідком, як мешканці приходять до сільрад негативно налаштовані з будь-якого приводу. Їх не влаштовує геть усе. «Але це не означає, що названі проблеми дійсно існують. Дуже можливо, що у людини є якісь особисті проблеми, у неї поганий настрій тощо. Отож відповідальний працівник ОТГ має приділити цій людині час, вислухати її, сказати, що її питання візьмуть до уваги і конфлікт, як правило, буде вирішено. Адже в ненасильницькій комунікації немає злості, гніву, акцент іде на позитивні емоції», - наголошує радник.

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На її думку, сьогодні в громадах ще є проблема комунікації зі своїми мешканцями. Якщо хтось з депутатів, наприклад, висловлює якусь негативну точку зору з приводу використання бюджету, приєднання територій і таке інше, то це не можна ігнорувати. Бо потім матимемо іншу, ще більшу проблему, яка полягатиме у незадоволенні багатьох членів громади. Тому якщо щось подібне трапляється, то треба це обговорювати, висловлювати офіційну позицію. Коли люди отримають відповіді, будуть достатньо поінформовані, тоді питання може саме собою зникнути.

Подібні тренінги дуже важливі, тому проводитимуться також у різних ОТГ області. Бо саме там, на місцях, можна охопити ширшу аудиторію, починаючи від керівника громади і завершуючи рядовим працівником сільради.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Алла Мірошниченко