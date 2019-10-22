Метеорологи спростували чутки про смог над Черніговом

Чернігівський обласний центр з гідрометеорології спростував чутки про перевищення вмісту оксиду вуглецю в атмосферному повітрі над Черніговом, які поширюються не перший день.

Про це повідомив департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації.

"У Чернігові обласним центром з гідрометеорології проби на вміст шкідливих речовин у повітрі відбираються щоденно в районі вулиць Пирогова та Всіхсвятської. На сьогодні перевищень оксиду вуглецю в обласному центрі не зафіксовано. Зокрема, з 18 по 22 жовтня концентрація оксиду вуглецю на зазначених постах коливалася в межах 0,9-4,62 міліграм у метрі кубічному при нормі 5,0", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що осінні погодні умови - тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню шкідливих речовин. Однак, за даними спостережень, в останні дні високих рівнів забруднення повітря оксидом вуглецю в Чернігові не зафіксовано.

Благополучною є ситуація і в інших містах України. Про це поінформувала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського - головна організація з питань методичного керівництва мережею спостережень за хімічним забрудненням довкілля.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у вівторок вранці Чернігів накрив туман. У зв’язку з цим у соцмережах стала активно поширюватись інформація про смог (мовляв, це не туман) і перевищення в повітрі вмісту оксиду вуглецю та канцерогенних речовин.

Фото з сайту cheline.com.ua