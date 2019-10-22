В Україні гасять пожежі на дев'яти торфовищах

Невеликі пожежі на торфовищах не здатні погіршити стан повітря. Зокрема, невеликі пожежі на торфовищах у Київській області не можуть значно погіршити стан повітря у Києві.

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ДСНС з метою уникнення необгрунтованих тверджень щодо забруднення повітря шкідливими речовинами внаслідок торф'яних пожеж, інформує щодо реального стану справ з пожежами на території України. На сьогоднішній день силами ДСНС у взаємодії із місцевими органами влади вживаються заходи щодо гасіння 9 невеликих за площею осередків тління торфу - у Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях загальною площею 15 га", - сказав Демчук.

За його словами, до гасіння таких пожеж від ДСНС залучено 136 осіб і 40 одиниць пожежної техніки. У тому числі, у Київській області залучено 70 осіб і 20 одиниць техніки.

Демчук уточнив, що, зокрема, у Чернігівській області зафіксовано осередки торф'яних пожеж на площі 5,8 га, у Полтавській області - 1 осередок на площі 3,8 га, у Житомирській і Черкаській областях - по 1 осередку на площі 1 га, і в Київській області організовано гасіння 4 осередків пожеж на загальній площі 3,7 га.

"Окремо хотів сказати: ситуація з пожежами на торфовищах у Київській області не є проблемною. У Броварському районі здійснюється гасіння торф'яної пожежі на площі 0,2 га, у Бориспільському районі, поблизу села Старе - 0,7 га, у Бахмутському районі пожежа складає 2,5 га, і у Обухівському районі здійснюється гасіння торф'яної пожежі на площі 0,3 га території", - уточнив він.

Демчук підкреслив, що залучені сили ДСНС є достатніми, щоб впоратися із ситуацією, а заходи, які вживаються, спрямовані на ліквідацію осередків горіння торфу у найкоротший термін.

"Таким чином, можна зробити висновок, що пов'язувати забруднення атмосферного повітря з пожежами на торфовищах у Київській області - немає для цього підстав. Невеличкі площі пожеж не можуть погіршувати сьогодні і викликати небезпечні концентрації (шкідливих речовин - ред.) в місті Києві", - додав Демчук.

Як повідомлялося, деякі ресурси напередодні поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.

Водночас директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що підстав для стурбованості рівнем оксиду вуглецю в повітрі в Україні немає - він не перевищує гранично допустиму норму.

Фото: ДСНС