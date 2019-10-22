Контроль законності рубок лісів: на Чернігівщині запустили пілотний проєкт

На Чернігівщині запущено пілотний проєкт "Ліс у смартфоні", метою якого є контроль законності рубок деревини.

Про це повідомив телеканал UA: Чернігів - обласна філія Суспільного телебачення України.

"На Чернігівщині запустили пілотний проєкт "Ліс у смартфоні" - це електронний реєстр заготівлі деревини та онлайн-карта рубок. Він має дати людям можливість контролювати, чи законно проводяться вирубки", - йдеться у сюжеті.

Як пояснив начальник відділу обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Марахонько, пілотний проєкт був розроблений на базі трьох областей - Чернігівської, Полтавської та Рівненської і запущений минулого тижня Державним агентством лісових ресурсів України. Його мета - зібрати в одному місці інформацію про діяльність лісогосподарських підприємств і створити реєстр лісорубних квитків.

На практиці сайт https://lk.ukrforest.com/ дозволяє ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок. Робити це може кожен громадянин за наявності телефону та інтернету. Якщо ж інтернет-зв’язку в лісі немає, людина може запам’ятати місце, де відбувається рубка, а вже вдома знайти його на карті й дізнатися чи виданий на ту ділянку лісовий квиток. І в разі його відсутності - повідомити у лісгосп чи поліцію.

Наступний етап проєкту - запуск реєстру лісових квитків на збір ягід, грибів, меду й лікувальних трав, який видається тим, хто займається цим із комерційною метою. Нині він - на фінальній стадії розробки.

За словами Марахонька, поки що програма охоплює лише підприємства Держлісагенства (54% лісів області) і не враховує комунальних лісгоспів.