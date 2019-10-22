На Луганщині 13 сільських амбулаторій отримали спеціалізовані автомобілі
Про це пресслужба адміністрації повідомила у Facebook.
«Загалом 7 автомобілів Reno Duster придбано для сільських амбулаторій, які заплановано побудувати у 2019 році, ще 6 – для дооснащення існуючих сільських амбулаторій. Автомобілі було закуплено для амбулаторій, що діють у сільській місцевості в десяти районах», - ідеться в повідомленні.Сільські лабораторії на Луганщині отримали 13 нових авто / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ
Як зазначається, за рахунок субвенції з держбюджету на забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я в сільській місцевості виділено загалом 6,5 млн грн.
Загальна вартість придбаних автомобілів становить 5,93 млн грн із розрахунку 456 тис. грн за машину.
Віталій Комарницький наголосив, що нові авто мають покращити ситуацію у закладах первинної медичної ланки у сільській місцевості.
«Ці автомобілі повинні стати потужним фундаментом у впровадженні реформи у первинній ланці сільської медицини Луганщини», - підкреслив очільник області.