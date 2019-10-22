На Луганщині 13 сільських амбулаторій отримали спеціалізовані автомобілі

Голова Луганської ОДА Віталій Комарницький узяв участь в урочистому врученні ключів від автомобілів для сільських амбулаторій.

Про це пресслужба адміністрації повідомила у Facebook.

«Загалом 7 автомобілів Reno Duster придбано для сільських амбулаторій, які заплановано побудувати у 2019 році, ще 6 – для дооснащення існуючих сільських амбулаторій. Автомобілі було закуплено для амбулаторій, що діють у сільській місцевості в десяти районах», - ідеться в повідомленні.

Сільські лабораторії на Луганщині отримали 13 нових авто / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

Як зазначається, за рахунок субвенції з держбюджету на забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я в сільській місцевості виділено загалом 6,5 млн грн.

Загальна вартість придбаних автомобілів становить 5,93 млн грн із розрахунку 456 тис. грн за машину.

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Віталій Комарницький наголосив, що нові авто мають покращити ситуацію у закладах первинної медичної ланки у сільській місцевості.

«Ці автомобілі повинні стати потужним фундаментом у впровадженні реформи у первинній ланці сільської медицини Луганщини», - підкреслив очільник області.