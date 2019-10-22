На Миколаївщині державі повернули землі вартістю понад 110 мільйонів
Про це у Facebook інформує пресслужба прокуратури Миколаївської області.
«На Миколаївщині, починаючи з 2016 року, прокуратурою пред’явлено близько 300 позовів щодо повернення у державну власність земель прибережної захисної смуги Чорного моря, лиманів та лісогосподарського призначення. З них майже 200 розглянуто та задоволено. За результатами розгляду у власність держави повернуто більше 135 га таких земель, вартістю понад 110 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що днями Березанський районний суд підтримав позицію Миколаївської місцевої прокуратури №1 та скасував незаконне рішення Коблівської сільської ради. Зокрема, визнано недійсним та скасовано свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 0,082 га вартістю майже 100 тис. грн. Суд зобов’язав повернути розташовану в межах прибережної захисної смуги Чорного моря в с. Коблеве ділянку у власність держави.
Установлено, що зазначену ділянку державного лісового фонду було відведено у приватну власність з порушеннями земельного, лісового, водного та містобудівного законодавства.
Реагуючи на порушення, місцева прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом, який задоволено у повному обсязі.