На Миколаївщині державі повернули землі вартістю понад 110 мільйонів

У Миколаївській області прокуратура пред’явила близько 300 позовів щодо повернення у держвласність земель захисної смуги Чорного моря та лиманів. Вже повернуто більше 135 га вартістю понад 110 млн грн.

Про це у Facebook інформує пресслужба прокуратури Миколаївської області .

«На Миколаївщині, починаючи з 2016 року, прокуратурою пред’явлено близько 300 позовів щодо повернення у державну власність земель прибережної захисної смуги Чорного моря, лиманів та лісогосподарського призначення. З них майже 200 розглянуто та задоволено. За результатами розгляду у власність держави повернуто більше 135 га таких земель, вартістю понад 110 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що днями Березанський районний суд підтримав позицію Миколаївської місцевої прокуратури №1 та скасував незаконне рішення Коблівської сільської ради. Зокрема, визнано недійсним та скасовано свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 0,082 га вартістю майже 100 тис. грн. Суд зобов’язав повернути розташовану в межах прибережної захисної смуги Чорного моря в с. Коблеве ділянку у власність держави.

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Установлено, що зазначену ділянку державного лісового фонду було відведено у приватну власність з порушеннями земельного, лісового, водного та містобудівного законодавства.

Реагуючи на порушення, місцева прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом, який задоволено у повному обсязі.