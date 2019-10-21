На Полтавщині впав вертоліт, є загиблий

На Полтавщині впав вертоліт «Робінсон - 44», у результаті загинула людина.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.

"21 жовтня о 16 год до ДСНС надійшло повідомлення про падіння літального апарату (попередньо саморобний) поблизу с. Тарасенкове Оржицького району. По прибуттю було встановлено, що сталося падіння вертольоту “Робінсон - 44” , внаслідок чого загинула 1 особа", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вертоліт прямував з Києва до Полтавської області.

Уточнюється, що до робіт на місці події залучено від ДСНС 4 рятувальника та 1 одиниця техніки.