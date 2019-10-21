Перший форум грального бізнесу відбудеться на Херсонщині

На Херсонщині 26 жовтня проходитиме Перший український форум грального бізнесу, який стане дискусійною платформою щодо перспектив цього бізнесу.

Про це Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Перший український форум грального бізнесу (First Ukrainian Gambling Forum) відбудеться на Херсонщині 26 жовтня 2019 року. Це стартова дискусійна платформа в Україні для обговорення та визначення перспектив розвитку грального бізнесу», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОДА, саме Херсонська область може виступити флагманом запровадження грального бізнесу в Україні. Серед її переваг: унікальний туристичний потенціал, зручна транспортна інфраструктура, сприятливий бізнес-клімат, наявність перспективних інвестиційних земельних ділянок на березі Чорного та Азовського морів для розміщення готельної та гральної інфраструктури цілорічного функціонування.

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Серед спікерів заходу - народний депутат України, голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія, керуючий готельним комплексом Resort & SPA Hotel NEMO Фазіль Аскеров, головний юридичний радник Ccloan LLC, співавтор закону про гральний бізнес в Грузії Гія Гетсадзе.