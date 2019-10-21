Нащадки польского роду Ґрохольських заснували стипендію для гуманітарних проєктів вінничан

Нащадки шляхетного польського роду Ґрохольських, предки яких жили у Вінниці до Жовтневого перевороту 1917 року, заснували благодійну стипендію для підтримки гуманітарних проєктів городян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Приємна зустріч з юристом, видавцем та благодійником Генриком Ґрохольським – нащадком давнього роду Ґрохольських, з яким пов’язана історія Поділля з середини XVIII ст. Разом з дружиною видали збірку українських пісень, записаних у XX ст. родиною Ґрохольських у Стрижавці. А ще - заснували благодійну стипендію Генрика та Майї Ґрохольських для підтримки гуманітарних проєктів», - повідомив Моргунов.

За його словами, лауреатів стипендії визначатимуть на конкурсній основі. Заявки на її здобуття збиратимуть вже з наступного року. Куруватимуть проєкт КП «Центр історії Вінниці» та спеціально створена наглядова рада.

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Першою ініціативою поза конкурсом стане реставрація унікального для материкової України обеліску у селищі Стрижавка Вінницького району, зведеного на пам’ять про загиблих турецьких військовополонених в часи Російсько-турецької війни 1877-78 років. Цей меморіал був закладеним Тадеушем Ґрохольським.

Окрім того, Генрик Ґрохольський готує науковий «сюрприз» для вінничан - спогади іще одного свого предка Здіслава Ґрохольського, які ніколи не публікувались. Він був відповідальною особою за підготовку зустрічі Симона Петлюри та Юзефа Пілсудського у Вінниці, яка відбулася у травні 1920 року. Ці мемуари будуть актуальні до 100-річчя історичної дати.

Фото: Facebook