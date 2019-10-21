У Львові зіткнулися дві маршрутки, постраждали пасажири
Про ДТП повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
"Сьогодні, 21 жовтня, о 09.20 на проспекті Чорновола сталося зіткнення двох маршрутних автобусів, один з яких стояв на зупинці громадського транспорту. Ними керували львів’яни віком 45 та 56 років. Як попередньо з’ясували правоохоронці, потерпіло десятеро пасажирів автобусів. Наразі їх особи та діагноз встановлюються", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Львівської міської ради поінформували, що постраждалих у ДТП оглядають лікарі та надають усю необхідну допомогу.
Також у міськраді зазначили, що зіткнення сталося між автобусами маршрутів № 31 та №53.
Управління транспорту Львівської міськради буде ініціювати перевірку за участю Укртрансбезпеки щодо технічного стану машин і дотримання правил їх експлуатації.
Фото: lv.npu.gov.ua