Фонтани і роботи: у Балтській ОТГ розповіли, як запроваджують місцеві ініціативи

Балтська громада, що стала однією з п'яти перших ОТГ в Україні, накопичила значний досвід реалізації проєктів громадського бюджету, які здійснюють виключно на конкурсній основі, із застосуванням електронних засобів голосування для визначення переможців.

Про те, як тут організовують відбір та виконання загальноміських і локальних проєктів, спрямованих на розвиток інфраструктури, поліпшення екології довкілля та благоустрою населених пунктів, йшлося під час навчального візиту до Балти представників двадцяти ОТГ Чернігівської та Житомирської областей, організованого Одеським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо реалізацію ініціатив наших жителів, які фінансуємо з громадського бюджету у вигляді загальноміських та локальних проєктів, не просто інвестуванням бюджетних коштів у поліпшення благоустрою й розвиток інфраструктури, а ще одним інструментом місцевої демократії. У кінцевому результаті за рахунок мільйонних видатків з громадського бюджету пожвавлюємо темпи зростання місцевої економіки, збільшуємо кількості робочих місць і підвищуємо конкурентоспроможність громади. Причому щороку збільшуємо обсяги бюджету розвитку: торік він складав 49,3 мільйона гривень, а в поточному році - 56 мільйонів", - зазначила секретар Балтської міськради Тетяна Матлашевська.

За її словами, для сприяння реалізації місцевих ініціатив у міськраді утворено відділ розвитку громадянського суспільства, в якому плідно працюють Світлана Томіна та Ольга Сорочинська. Ці фахівці щороку проводять прозорий відбір конкурсних проєктів, популяризуючи подані ініціативи за підтримки мережі місцевих ЗМІ й залучаючи тисячі жителів 29 населених пунктів до голосування за кращі, завдяки впровадженню системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID. У бібліотеках і школах, де діє безкоштовна мережа Wi-Fі, у дні голосування працюють пункти електронної підтримки й допомоги жителям поважного віку, які не спроможні самостійно взяти участь у визначенні переможців конкурсів.

Як уточнила Сорочинська, місцевими жителями та організаціями торік було подано 24 заявки для участі в конкурсі на кращі загальноміські та локальні проєкти, в тому числі було зареєстровано 11 заявок представників громадянського суспільства. Ті з них, за які проголосували найбільше жителів Балти і довколишніх сіл, уже реалізовані. Причому хід експертиз поданих проєктів, перебіг конкурсів та виконання проєктів теж висвітлюють місцеві Balta.TV, газета "Ваш інтерес", інші ЗМІ, додала вона.

Зокрема, за кошти громадського бюджету впроваджено енергоощадні технології у гуртожитку Балтського професійно-технічного аграрного училища, відроджено будинок культури в селі Мирони, споруджено фонтан "Водна феєрія" поряд з педагогічним коледжем, створено сквер "Зелене намисто" поряд з іншим освітнім закладом, облаштовано джерело «Басейнове», з якого починається історія села Лісничівка, виконано інші соціально та культурно вагомі проєкти.

Причому члени координаційної ради з участю громадськості ОТГ не лише підбивають підсумки конкурсів, а й визначають голосуванням, які загальноміські, локальні міські та локальні сільські проєкти пропонувати на розгляд наступних сесій Балтської міськради, наголосила Сорочинська.

Представників Корюківської та Варвинської об'єднаних громад особливо вразила презентація кіберпроєкту "BIT SAP IENS" в одному з освітніх закладів. Тут переможці грантового проєкту створили перші в Балті діючі роботи.

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Під час перебування в Балтській громаді представники ОТГ пересвідчились, що тут реалізують і такі масштабні ініціативи, як будівництво спортивного комплексу на базі ДЮСШ кошторисом понад 18 мільйонів гривень, реставрація сучасного культурного центру, включно з кінотеатром.

"Усе нам дозволяє здійснювати теперішній бюджет ОТГ, що значно зріс за три роки і сягнув 263 мільйонів гривень. Сподіваємось, що завдяки підтримці підприємств економічного сектора та місцевих соціальних ініціатив продовжимо нарощувати обсяги бюджету і в наступні роки", - зауважила Матлашевська наприкінці знайомства колег багатьох ОТГ з досвідом розвитку громадянських ініціатив Балтської громади.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Одеський ЦРМС