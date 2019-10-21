У Запоріжжі жінка накинулась на трьох своїх дітей з ножем

У Запоріжжі жінка завдала ножових поранень трьом своїм дітям, після чого намагалася скоїти самогубство.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУНП в Запорізькій області.

«Вчора о 21:42 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку по вул. Ігоря Сікорського жінка нанесла ножові поранення своїм малолітнім дітям та спричинила тілесні ушкодження собі», - йдеться у повідомленні поліції.

На місці події правоохоронці встановили, що жінка 1989 року народження вдома накинулася з кухонним ножем на своїх дітей 2010, 2012 та 2016 років народження. Після цього вона намагалася накласти на себе руки, перерізавши передпліччя. Дітей негайно доправили до лікарні. Жінку після надання допомоги госпіталізовано до спеціалізованого медичного закладу.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.