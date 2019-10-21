Україну в понеділок чекає суха і тепла погода, до +25° на заході

В Україні у понеділок, 21 жовтня, збережеться суха і тепла погода з денною температурою до +22°, у західних областях - до +25°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі. “21 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с”. Температура вдень 17-22°, у західних областях до 25°, - йдеться у повідомленні. Читайте також: Українцям обіцяють ще п’ять днів тепла і сонця У Києві та Київській області 21 жовтня невелика хмарність, без опадів. Температура вдень 20-22°; по області 17-22°. Фото: photodzen