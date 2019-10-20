Українцям обіцяють ще п’ять днів тепла і сонця

В Україні у понеділок, 21 жовтня, збережеться суха і тепла погода з денною температурою до +22°, у західних областях - до +25°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“21 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с”, - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 17-22°, у західних областях до 25°.

У наступні два дні, 22-23 жовтня, також утримається тепла без опадів погода. Вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 5-10° тепла; вдень 16-21°, на крайньому заході до 25°.

Впродовж 24-25 жовтня синоптики також не очікують опадів в Україні. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 15-21°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до 25°.

У Києві та Київській області 21 жовтня невелика хмарність, без опадів.

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Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 20-22°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 17-22°.

Суха погода збережеться у Києві й 22-23 жовтня. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 16-21°.

Також упродовж 24-25 жовтня в столиці буде без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°.