Під Дніпром у ДТП загинув поліцейський

Під Дніпром внаслідок ДТП, що сталася увечері а суботу на Полтавській трасі, загинув поліцейський, ще двоє людей отримали травми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Попередньо встановлено, що співробітник поліції, перебуваючи поза службою, рухався на власному автомобілі Ford Fiesta Полтавським шосе. У районі перехрестя з вул. Белградською він виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення чотирьох автомобілів», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП співробітник поліції загинув на місці, ще дві людини - жінка й дитина, доставлені до лікарні.

Обставини ДТП встановлюють поліцейські. Відкрито кримінальне провадження.