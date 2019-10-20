Під Дніпром у ДТП загинув поліцейський
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Укрінформ
Під Дніпром внаслідок ДТП, що сталася увечері а суботу на Полтавській трасі, загинув поліцейський, ще двоє людей отримали травми.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
«Попередньо встановлено, що співробітник поліції, перебуваючи поза службою, рухався на власному автомобілі Ford Fiesta Полтавським шосе. У районі перехрестя з вул. Белградською він виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення чотирьох автомобілів», - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП співробітник поліції загинув на місці, ще дві людини - жінка й дитина, доставлені до лікарні.
Обставини ДТП встановлюють поліцейські. Відкрито кримінальне провадження.