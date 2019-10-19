На Житомирщині вчителі блокували міжнародну трасу через зарплатні борги

Близько 100 вчителів із Лугинського району Житомирщини перекривали трасу Київ-Ковель, намагаючись у такий спосіб привернути увагу до заборгованості із зарплати.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Близько 100 учасників акції протесту, вчителі навчальних закладів Лугинського району, рухалися пішохідним переходом, привертаючи таким чином увагу уповноважених службових осіб до проблеми з виплатою заробітної плати», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 10:00 на 172 км автошляху Київ-Ковель жителі району розпочали акцію та частково обмежили рух автотранспорту.

Наразі рух транспорту на автодорозі повністю відновлено.

Як повідомляв на передодні голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook, йому надійшло термінове повідомлення про те, що вчителі шкіл у Лугинському районі планують перекривати дорогу, протестуючи проти тривалої невиплати зарплати.

Фото: 1.zt.ua