Під Києвом поліцейським, які катували чоловіка, оголосили підозру

Слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні двом працівникам патрульної поліції Васильківського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 грудня 2018 року під час чергування на зупинці громадського транспорту в місті Васильків Київської області правоохоронці застосували в обличчя громадянину сльозогінний газ та завдали йому безліч ударів ногами та руками, а також два удари в область обличчя прикладом автомата "АКСУ 74". Причиною таких дій став спір громадянина з працівниками поліції”, - йдеться в повідомленні.

Згодом, за даними ДБР, працівники поліції наділи на потерпілого кайданки та відвезли його на службовому автомобілі на безлюдну місцевість у Васильківському районі Київської області. Там вони продовжили знущатися над громадянином, наносячи йому удари по різних частинах тіла, у тому числі прикладом автомата.

“Після цього правоохоронці зачинили потерпілого в багажному відділенні службового автомобіля, завдавши при цьому додаткові удари автоматом в область голови”, - зазначили в ДБР, підкресливши, що у цей же час знайомі та родичі чоловіка розшукували його і телефонували на номер “102”, а також особисто з’являлися до Васильківського відділу поліції.

Водночас поліцейські з метою приховування своїх злочинів винесли постанову у справі про адміністративні правопорушення за вчинення потерпілим адміністративного правопорушення та протоколи про адміністративне затримання і про адміністративне правопорушення, поінформували в ДБР.

“Наразі двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, а саме умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян і супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів, а також болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, вчиненому групою осіб без попередньої змови між собою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України); катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення з метою примусити потерпілого вчинити дії, що суперечать його волі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України)”, - наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування триває, готується клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу, додали в ДБР.