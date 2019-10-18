У Краматорську та Полтаві відбулись марші проти торгівлі людьми

У Краматорську 18 жовтня відбулась вулична акція до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми.

Учасники акції пройшли ходою від площі Миру до парку відпочинку імені Пушкіна по вулиці Академічній, передає пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.

"Про проблему торгівлі людьми учасникам акції розповіли представник Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, керівник обласної ліги ділових та професійних жінок Касьяненко Вікторія, начальник відділу молодіжної політики та у справах сім’ї Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради Мацків Вероніка, старший інспектор групи зв’язків з громадськістю батальону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ управління патрульної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Наталя Бокова", - йдеться у повідомленні.

Краматорськ, акція проти торгівлі людьми / Фото: ДонОДА

З ініціативою проведення акції виступила Міжнародна громадська організація «Кампанія А 21» та «Ліга ділових та професійних жінок». З метою інформування про проблему торгівлі людьми управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької облдержадміністрації підтримало проведення заходу в усіх містах та районах області.

Аналогічна хода відбулась і у Полтаві. Там учасники акції, тримаючи у руках парасольки й гасла, пройшли вулицями міста від Театральної площі до Соборного майдану.

Полтава, акція проти торгівлі людьми / Фото: Сергій Пустовіт, Укрінформ

Нагадаємо: Європейський день боротьби з торгівлею людьми започаткований 18 жовтня 2007 року Європарламентом, як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища.

Торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі. За оцінками Міжнародного центру із запобігання злочинності ООН, щорічний грошовий обсяг за даний транснаціональний злочин становить 30 мільярдів доларів на рік, що робить його другим за величиною після торгівлі наркотиками. Україна була серед перших країн у Європі, яка у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми.