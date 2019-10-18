Дороги на Закарпатті допоможуть "латати" білоруси
Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.
“Сьогодні, 18 жовтня, голова обласної державної адміністрації Ігор Бондаренко та фахівці дорожньої галузі області зустрілися з делегацією групи компаній «СТиМ» (Республіка Білорусь), які працюють у дорожньо-будівельній галузі” - йдеться в повідомленні.
За словами Бондаренка, для Закарпаття дуже важливий досвід інших держав у цій галузі, тому тут розглядатимуть різні варіанти співпраці з іноземними інвесторами, в тому числі щодо участі європейських фахівців у проектуванні доріг та технічному нагляді за їх утриманням, участь інвесторів у розвитку мережі автомобільних доріг на умовах концесії, консультативна підтримка шляхової галузі тощо.
Компанія “СТиМ” вже 20 років працює на ринках 29-ти країн. Спеціалізується на безпеці дорожнього руху, виготовленні дорожньої техніки та матеріалів для будівництва і розмітки доріг. Також створює комплексні програми, завдяки яким дороги стають у 2-3 рази безпечнішими.
Наприкінці зустрічі керівник асоціації «Європейський союз транспортників України» Федір Харута та співвласник групи компаній «СТиМ» Дмитро Черненко підписали протокол про наміри співпраці.