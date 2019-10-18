Дороги на Закарпатті допоможуть "латати" білоруси

В Закарпатській ОДА підписали договір про співпрацю щодо ремонту доріг із білоруською компанією, що спеціалізується на ремонті доріг.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

“Сьогодні, 18 жовтня, голова обласної державної адміністрації Ігор Бондаренко та фахівці дорожньої галузі області зустрілися з делегацією групи компаній «СТиМ» (Республіка Білорусь), які працюють у дорожньо-будівельній галузі” - йдеться в повідомленні.

За словами Бондаренка, для Закарпаття дуже важливий досвід інших держав у цій галузі, тому тут розглядатимуть різні варіанти співпраці з іноземними інвесторами, в тому числі щодо участі європейських фахівців у проектуванні доріг та технічному нагляді за їх утриманням, участь інвесторів у розвитку мережі автомобільних доріг на умовах концесії, консультативна підтримка шляхової галузі тощо.

Компанія “СТиМ” вже 20 років працює на ринках 29-ти країн. Спеціалізується на безпеці дорожнього руху, виготовленні дорожньої техніки та матеріалів для будівництва і розмітки доріг. Також створює комплексні програми, завдяки яким дороги стають у 2-3 рази безпечнішими.

Наприкінці зустрічі керівник асоціації «Європейський союз транспортників України» Федір Харута та співвласник групи компаній «СТиМ» Дмитро Черненко підписали протокол про наміри співпраці.