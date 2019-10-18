Адвокати охоронців Кернеса домоглися перенесення суду

Полтавський апеляційний суд переніс розгляд апеляції у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців на 11.00 15 листопада.

Сьогоднішнє судове засідання транслювалося на сайті "Судова влада України", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Про перенесення засідання клопотав захист охоронців Кернеса Віталія Блинника та Євгена Сміцького. Згідно із заявою, вони відмовилися від адвокатських послуг Олександра Гунченка, а їхній адвокат Юлія Плетньова перебуває на лікуванні за кордоном. Суддя задовольнив клопотання.

Крім того, адвокат Кернеса Лідія Ізовітова заявила, що має сумнів, чи прокурори Олександр Ганілов і Ігор Ємець легітимно представляють сторону обвинувачення. За її словами, Генеральна прокуратура як орган правосуддя перебуває у стадії організаційних змін, всі прокурори виведені поза штат, мають пройти переатестацію і перевестися до новоствореного Офісу генпрокурора.

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Прокурори запевнили, що мають всі необхідні повноваження, але суддя зобов'язав їх перед наступним засіданням надати підтвердження цього.

Як повідомляв Укрінформ, Кернеса та його охоронців обвинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану взимку 2014 року.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти міського голови Харкова.

12 серпня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про необхідність повернення справи Кернеса на розгляд до суду - "для ухвалення об'єктивного вироку".