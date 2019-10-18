В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Укрінформ
В Україні у більшості областей у п'ятницю зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
“18 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - йдеться у повідомленні.
Загалом в Україні очікується суха і тепла погода - до 22 градусів тепла.