В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Укрінформ
В Україні у більшості областей у п'ятницю зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

“18 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - йдеться у повідомленні.

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Загалом в Україні очікується суха і тепла погода - до 22 градусів тепла.

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