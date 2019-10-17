Школи, дитсадки, лікарні: Гончарук назвав місцевій владі дедлайн для проєктів
Як написав Гончарук на своїй сторінці у Facebook, про це йшлося на селекторній нараді з головами ОДА, де уряд презентував інфраструктурну карту.
“Тепер кожна область має чіткий дедлайн — до 10 грудня кожна ОДА має змоделювати власну інфраструктурну мережу, яка має бути у кожній області. З чіткими позначками: де потрібно створити школу, де - дитячий садочок, а де - поліцейську дільницю”, - написав Гончарук, нагадавши, що В ОТГ та містах обласного значення проживає понад 70% українців.
Він наголосив, що у Програмі дій уряду чітко сформульовані послуги, які гарантуватиме держава кожному українцю для комфортного та безпечного життя. Наприклад, у кожній ОТГ має бути опорна школа, до якої дітей підвозитиме шкільний автобус. Кожна дитина має ходити в дитячий садок. Сімейний лікар та фельдшер мають бути не далі, ніж за 7 км. Центри надання адміністративних послуг мають бути доступними за 30 хвилин, а спеціалізована допомога — за 60 хвилин.
“Це абсолютно чіткі цілі, які вже найближчим часом будуть доступними для всіх громадян. Але інфраструктурна мережа, яка сьогодні є, не дає нам можливості втілювати наші плани в життя — вона застаріла та не відповідає сучасним вимогам”, - зауважив Гончарук.
За його словами, протягом останніх півтора місяця було створено карту, на яку нанесено всю інфраструктуру в країні — а це понад 110 тис. об’єктів: шкіл, дитячих садків, лікарень, поліцейських пунктів. На сьогоднішній селекторній нараді цю карту презентовано усім керівникам ОДА, її направили в області.