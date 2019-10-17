Школи, дитсадки, лікарні: Гончарук назвав місцевій владі дедлайн для проєктів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив керівникам обласних державних адміністрацій до 10 грудня розробити детальні проєкти розвитку інфраструктурної мережі для своїх регіонів.

Як написав Гончарук на своїй сторінці у Facebook, про це йшлося на селекторній нараді з головами ОДА, де уряд презентував інфраструктурну карту.

“Тепер кожна область має чіткий дедлайн — до 10 грудня кожна ОДА має змоделювати власну інфраструктурну мережу, яка має бути у кожній області. З чіткими позначками: де потрібно створити школу, де - дитячий садочок, а де - поліцейську дільницю”, - написав Гончарук, нагадавши, що В ОТГ та містах обласного значення проживає понад 70% українців.

Він наголосив, що у Програмі дій уряду чітко сформульовані послуги, які гарантуватиме держава кожному українцю для комфортного та безпечного життя. Наприклад, у кожній ОТГ має бути опорна школа, до якої дітей підвозитиме шкільний автобус. Кожна дитина має ходити в дитячий садок. Сімейний лікар та фельдшер мають бути не далі, ніж за 7 км. Центри надання адміністративних послуг мають бути доступними за 30 хвилин, а спеціалізована допомога — за 60 хвилин.

Читайте також: В Україні відкрили доступ до безкоштовного Реєстру адрес

“Це абсолютно чіткі цілі, які вже найближчим часом будуть доступними для всіх громадян. Але інфраструктурна мережа, яка сьогодні є, не дає нам можливості втілювати наші плани в життя — вона застаріла та не відповідає сучасним вимогам”, - зауважив Гончарук.

За його словами, протягом останніх півтора місяця було створено карту, на яку нанесено всю інфраструктуру в країні — а це понад 110 тис. об’єктів: шкіл, дитячих садків, лікарень, поліцейських пунктів. На сьогоднішній селекторній нараді цю карту презентовано усім керівникам ОДА, її направили в області.