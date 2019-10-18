Як не боятись публічних виступів: у Чернівцях провели тренінг для жінок-лідерів громад

Для жінок-лідерок об’єднаних територіальних громад Чернівецької області провели дводенний навчальний тренінг «Публічні виступи та публічна комунікація», де опановували вміння впевнено почуватися під час публічних виступів та перед камерою.

Захід відбувся за ініціативи Чернівецького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, люди в громадах часто не вміють комунікувати. Буває, що на місцях багато робиться хороших, цікавих речей. Але дуже часто те, що ми робимо, не доходить до кінцевого споживача, тобто, до звичайного мешканця громади. І я бачу в цьому головною проблемою саме слабку комунікаційну політику громад. На жаль, ця сфера досі залишається не ключовою навіть у керівництва ОТГ. Тобто, десь за залишковим принципом – на першому місці робота, а вже розповісти про неї ніби-то не так важливо. Хоча різноманітні дослідження показують, що варто паралельно проводити і роботу з розвитку громади, і комунікативні заходи. Це дуже важливо. І навчитись це правильно робити, якісно робити – це одна із наших задач, яку ми взяли на себе на ці дні тренінгу», – говорить директор Чернівецького ЦРМС Тетяна Татарчук.

За її словами, подекуди через невміння публічно розповісти про позитивні зрушення у громадах, на виборах можуть перемогти популісти, які вміють гарно говорити, але не вміють так само якісно працювати над розвитком громади.

Підтверджує її слова і тренер з публічних комунікацій Антон Середа. Головними проблемами, які він бачить у жінок-лідерок громад, залишається невпевненість та відсутність роботи над собою.

«Ми проводимо цей тренінг разом із Програмою «U-LEAD з Європою» у 10 містах України для жінок-лідерок громад в рамках формування мережі жіночого лідерства у громадах «She-LEADs». Якихось особливостей у різних регіонах щодо проблем комунікації в громадах я не бачу. Більшість мають спільні, скажімо так, проблемні моменти. Головне – це віра в себе і любов до себе. Тому що всі настільки зараз заточені на роботу і на те, чим вони займаються, що не залишається часу на себе. А час на себе і любов до себе веде до впевненості у собі. І тільки так можна її розвинути. Якщо ти будеш себе більше любити, то більше звертатимеш увагу на те, що ти робиш, і будеш більше вкладати душу у те, що йде від тебе – твої слова, твої дії. У тих містах, де ми уже були, то побачили, що у жінок насправді не вистачає цього часу на себе. На когось вистачить, комусь вони можуть дати цей час, а на себе - потім. І врешті-решт це «потім» накопичує величезний шар втоми, коли людина не звертає на себе уваги, не розвивається, мало читає. І згодом це десь «вилазить» через нерви. Тому варто людям розповідати про те, що незважаючи на велику зайнятість, потрібно знаходити час на себе, більше займатись саморозвитком і не потрібно боятись публічних виступів», – запевняє Середа.

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Під час дводенного тренінгу представницям ОТГ розповіли про математичну і психологічну модель публічних виступів, навчали як правильно побудувати комунікативне інформаційне повідомлення, яке презентує себе, громаду, ідею тощо. Окремо присвятили блок питань тому, як знаходити експертність у темах, в яких оратор не є експертом.

Також присутні представниці громад попрактикувалися у вмінні поводити себе перед камерою під час запису відеозвернення, розібрали найбільш поширені помилки ораторів, звернули увагу на дефекти та складності під час виступів тощо.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.