Як не боятись публічних виступів: у Чернівцях провели тренінг для жінок-лідерів громад
Децентралізація
Укрінформ
Для жінок-лідерок об’єднаних територіальних громад Чернівецької області провели дводенний навчальний тренінг «Публічні виступи та публічна комунікація», де опановували вміння впевнено почуватися під час публічних виступів та перед камерою.
«На жаль, люди в громадах часто не вміють комунікувати. Буває, що на місцях багато робиться хороших, цікавих речей. Але дуже часто те, що ми робимо, не доходить до кінцевого споживача, тобто, до звичайного мешканця громади. І я бачу в цьому головною проблемою саме слабку комунікаційну політику громад. На жаль, ця сфера досі залишається не ключовою навіть у керівництва ОТГ. Тобто, десь за залишковим принципом – на першому місці робота, а вже розповісти про неї ніби-то не так важливо. Хоча різноманітні дослідження показують, що варто паралельно проводити і роботу з розвитку громади, і комунікативні заходи. Це дуже важливо. І навчитись це правильно робити, якісно робити – це одна із наших задач, яку ми взяли на себе на ці дні тренінгу», – говорить директор Чернівецького ЦРМС Тетяна Татарчук.
Підтверджує її слова і тренер з публічних комунікацій Антон Середа. Головними проблемами, які він бачить у жінок-лідерок громад, залишається невпевненість та відсутність роботи над собою.
Під час дводенного тренінгу представницям ОТГ розповіли про математичну і психологічну модель публічних виступів, навчали як правильно побудувати комунікативне інформаційне повідомлення, яке презентує себе, громаду, ідею тощо. Окремо присвятили блок питань тому, як знаходити експертність у темах, в яких оратор не є експертом.
Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.