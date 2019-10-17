Громади Миколаївщини вчаться складати місцеві бюджети

Як правильно спланувати і скласти кошторис громади, які новації очікують ОТГ цього року і які особливості треба врахувати при прогнозуванні бюджету на найближчі три роки.

Про це йшлося під час семінару “Бюджетний процес в ОТГ”, організованого Миколаївським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз в об’єднаних громадах розпочався дуже важливий і відповідальний період – триває формування бюджетів. Треба знайти розумний баланс між видатковою та дохідною частинами, врахувати всі новинки у законодавстві. Важливий нюанс: у 2019 році громади повинні врахувати не тільки особливості складання проєкту бюджету на 2020 рік, а й прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки. Змінюються й форми бюджетної документації. Отож під час семінару ми розповідатимемо про новації бюджетного процесу, на що треба звернути увагу, і таке інше», - розповідає радник з муніципальних фінансів Миколаївського ЦРМС Інна Миронова.

За її словами, у 2019 році запроваджується як на державному, так і на місцевому рівнях середньострокове планування. ОТГ мають врахувати це, а також методичні рекомендації при складанні своїх кошторисів. Тобто, йдеться про окремий документ, який буде прогнозувати бюджет на три найближчі роки. Це, на думку експертів, дуже важливий елемент і до нього треба як слід підготуватися.

«Це пілотний проєкт, наступного року треба буде зробити уточнення. Загалом прогнозування мало спиратися на бюджетну декларацію, яку Верховна Рада повинна була затвердити ще до 1 червня, але цього не сталося. Отож громади мають планувати бюджет виходячи з цих особливостей», - наголошує Миронова.

Вона також каже, що при підготовці бюджету можуть виникати певні труднощі, бо навіть на рівні держави сьогодні немає чіткої єдиної методології як це робити. Адже ОТГ мають врахувати не тільки чинне законодавство, а й ті зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, що вже внесені й розглядаються, але ще не стали законами.

Читайте також: У Березівській ОТГ на Одещині презентували успішні молодіжні проєкти

Тому не дивно, що даний семінар викликав велику зацікавленість у громад Миколаївщини, і в ньому взяла участь велика кількість людей.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Алла Мірошниченко