Зеленський звільнив голів двох РДА на Миколаївщині й Херсонщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голів Кривоозерської районної державної адміністрації на Миколаївщині та Високопільської РДА на Херсонщині.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
Так, розпорядженням №349/2019-рп звільнено Олексія Мірошниченка з посади голови Кривоозерської райдержадміністрації Миколаївської області.
Іншим розпорядженням №350/2019-рп Президент звільнив Сергія Старуха з посади голови Високопільської РДА Херсонської області.
Обох посадовців звільнено "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".
Фото: president.gov.ua