Зеленський звільнив голів двох РДА на Миколаївщині й Херсонщині

Зеленський звільнив голів двох РДА на Миколаївщині й Херсонщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голів Кривоозерської районної державної адміністрації на Миколаївщині та Високопільської РДА на Херсонщині.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

Так, розпорядженням №349/2019-рп звільнено Олексія Мірошниченка з посади голови Кривоозерської райдержадміністрації Миколаївської області.

Іншим розпорядженням №350/2019-рп Президент звільнив Сергія Старуха з посади голови Високопільської РДА Херсонської області.

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Обох посадовців звільнено "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".

Фото: president.gov.ua

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