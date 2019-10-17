Зеленський звільнив голів двох РДА на Миколаївщині й Херсонщині

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Кривоозерської районної державної адміністрації на Миколаївщині та Високопільської РДА на Херсонщині.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави. Так, розпорядженням №349/2019-рп звільнено Олексія Мірошниченка з посади голови Кривоозерської райдержадміністрації Миколаївської області. Іншим розпорядженням №350/2019-рп Президент звільнив Сергія Старуха з посади голови Високопільської РДА Херсонської області. Читайте також: Зеленський звільнив голів 22 РДА у чотирьох областях Обох посадовців звільнено "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України". Фото: president.gov.ua