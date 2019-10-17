У Слов'янську завершують відбудову корпусу лікарні, яку в 2014-му нищили окупанти

У Слов'янську на Донеччині завершується будівництво основного корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні, яка у 2014 році постраждала від обстрілів окупантів.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко.

«Завершується будівництво основного корпусу обласної клінічної психіатричної лікарні у Слов’янську. Роботи ведуться коштом Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету», - зазначив Кириленко.

Керівник області нагадав, що до війни у лікарні працювали десять корпусів - шість лікувальних та чотири господарчі. Вона обслуговувала в основному північну частину області, а окремі відділення - усю Донеччину. Під час боїв, які точилися тут з квітня до липня 2014-го, два корпуси були повністю зруйновані, чотири суттєво пошкоджені.

Зараз у п’ятиповерховій будівлі (чотири поверхи та цоколь) розмістяться п'ять відділень, у тому числі ерготерапевтичне, судово-медична експертиза, лабораторія.

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Кириленко додав, що за допомогою міжнародних організацій, зокрема німецької федеральної компанії GiZ та Люксембурзького Червоного Хреста у 2016-му році було відкрито психотуберкульозне, а у 2017-му - дитяче відділення. Невдовзі за фінансової допомоги міжнародників розпочнеться відновлення харчоблоку.