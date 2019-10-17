До +24° і без дощу: синоптики дали "теплий" прогноз до кінця тижня

В Україні у четвер, 17 жовтня, буде без опадів, вранці місцями туман, температура вдень становитиме 17-22°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"17 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 5-10°, вдень 17-22°.

У наступні два дні, 18-19 жовтня, збережеться суха погода, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°.

Упродовж 20-21 жовтня синоптики також обіцяють в Україні без опадів. Температура вночі 4-10°; вдень 15-21°, на заході країни до 23°.

У Києві та київській області 17 жовтня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у столиці 8-10°, вдень близько 20°; по області вночі 5-10°, вдень 17-22°.

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Впродовж 18-19 жовтня у Києві також без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°.

Суха погода збережеться у столиці і 20-21 жовтня. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°.