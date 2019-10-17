Херсонщина: хто першим прибув через кадровий LIFT
Про старт проєкту заявив 13 липня під час свого представлення новопризначений голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. І вже перші три керівники (два заступники голови ОДА та один голова стратегічного курортного Генічеського району, що межує з окупованим Кримом) «заїхали» через LIFT у свої кабінети. Цікаво, що двоє з них – не з Херсонщини.
У ХОДА задоволені результатом – тепер готові консультуватися з командою проєкту LIFT навіть при підборі кадрів у структурні підрозділи облдержадміністрації. То як воно – зайти через LIFT?
ГОЛОВА ГЕНІЧЕСЬКОЇ РДА: LIFT – ЦЕ КРУТО
Генічеський район, що межує з тимчасово окупованим Кримом, з січня 2015 року і донедавна очолював Олександр Воробйов. Він також не був представником місцевої еліти, в Україні став відомим через тролінг Путіна, з’явився навіть термін «вороб’їзми» для висловлювань Воробйова під час публічних виступів. ЗМІ називали його найзаможнішим серед голів районних і обласної державних адміністрацій Херсонщини за даними декларацій 2016 року. З новою владою у нього склалися гарні стосунки, і хоч на посаді голови РДА він не лишився, але у відставку пішов, отримавши грамоту. Поки Воробйов ще лише визначається з тим, де працюватиме далі (як розповів кореспондентові Укрінформу, є пропозиції з Києва, але має бажання завершити проєкти, що стосуються енергопостачання та газопостачання у Генічеський район).
Його наступник Андрій Онищенко – також не місцевий. Представили його 2 жовтня там, де й голову ОДА Юрія Гусєва, – на КПВВ «Чонгар». Це місце є знаковим для Гусєва, оскільки той факт, чи лишиться він керівником області, президент Зеленський поставив у пряму залежність від того, чи вчасно побудують на “Чонгарі” нові сервісну та режимні зони.
Гусєв уже заявив, що чекає пропозицій Онищенка щодо розвитку району і акцентував увагу нового керівника на будівництві КПВВ.
Про нового голову РДА відомо, що він є капітаном служби цивільного захисту в запасі. Навчався в Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України, зараз отримує освіту в Донецькому державному університеті управління (Маріуполь).
Проходив службу в органах і підрозділах цивільного захисту (МНС, ДСНС) на керівних посадах. Є учасником бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції.
Працював у міжнародних неурядових організаціях за напрямком цивільного захисту населення, зокрема у філії французької неурядової організації ACTED в Україні, місією якої є підтримка вразливого населення у всьому світі, а також у Товаристві Червоного Хреста України як координатор програми з навчання правил поводження з вибухонебезпечними залишками війни.
У Генічеському районі він перебував задовго до свого офіційного призначення – з 11 вересня. Каже, що вивчав переваги регіону, дізнавався, які є перешкоди для розвитку, далі визначатиме пріоритети.
- Я обійняв цю посаду через проєкт команди президента LIFT. Хочу сказати від себе, що це дуже суворий відбір, ви наразі бачите, що я перший кандидат, який пройшов на посаду голови РДА через усі етапи, що передбачають психологічні тести, перевірку на поліграфі, де вже не збрешеш, вибачте за таке слово, і погодження Офісом президента, – розповідає голова Генічеської РДА.
Чому обрав для продовження кар’єри саме Херсонщину і, зокрема, Генічеський район, пояснює так: “Я казав, що перебував багато часу на підконтрольній уряду території Донецької й Луганської областей. І ситуація – більш-менш ідентична, дякувати богу що немає обстрілів тут. Це перше. Друге – тому що Херсонська область – перша в Україні, яка почала обирати кандидатів на посаду голів РДА через LIFT. Коли подавав заявку, в мене були сумніви – чи це правда, чи це можливо? Але, як показала практика, я особисто можу відповісти: дійсно, LIFT – це крута штука, що надає можливість людині, яка відповідає вимогам, пройти на посаду.
За словами Онищенка, під час співбесіди з головою ОДА вони спілкувалися про розвиток та безпеку району, майбутній голова РДА представив презентацію щодо того, як розв’язати нагальні питання та виконати пріоритетні завдання Генічеського району.
ДУМАЛА, ЛЮДИ З ВУЛИЦІ У ЦІ КАБІНЕТИ НЕ ПОТРАПЛЯЮТЬ
У голови ОДА, відповідно до нової структури облдержадміністрації, яку мають затвердити вже до кінця тижня, буде шість заступників (це крім керівника апарату ОДА). Зараз їх працює лише чотири і два з них – новенькі, з того самого LIFT, а ще два працювали з його попередником.
Новий заступник голови ОДА Світлана Чепіга зустріла кореспондента Укрінформу в своєму кабінеті, тут же працювали дві її помічниці. Каже: саме помічниці, не секретарі. Чепіга відповідає у команді ОДА за гуманітарну сферу, це сім напрямків: освіта, медицина, служба у справах дітей, соцзахист, спорт, туризм і культура.
- Ви ж були першими, хто зайшли в LIFT? – запитую її.
- Ми були першими, хто звідти вийшов. В Офіс президента, коли ми приїхали (на співбесіду - авт.), нас було десять осіб – тих, хто претендували на посади на Херсонщині. З них лише троє отримали свої посади, – відповідає Світлана Чепіга.
На відміну від своїх колег, вона не приїжджа, народилася й виросла у Херсоні.
- Тринадцять років я займала управлінські посади в крупних системних компаніях, таких як Renault, Shell, Socar. Останні чотири роки працювала в компанії «Воля», яка є національним провайдером, відповідала за ефективний розвиток бізнесу компанії у Херсонському регіоні. У мене дві вищі освіти – я менеджер-економіст та інженер-землевпорядник, – розповідає вона.
Пояснює, що взяти участь у проєкті LIFT вирішила сама, її ніхто не запрошував. Вона у владі раніше не була, не є членом партії «Слуга народу», хоча підтримує саме цю політсилу. Просто вирішила, що має достатньо управлінського досвіду і може вплинути на ефективні та якісні зміни в житті країни, зокрема, в тому, що стосується Херсонщини.
- Я почула, як наш президент презентував LIFT, підписалась на Telegram-канал проєкту. Потім дізналася, що у нас на Херсонщині пілотував проєкт із відбору заступників голови ОДА та голів РДА. Вирішила спробувати свої сили, адже успішного досвіду достатньо. Тим паче, що хотіла перевірити – наскільки все чесно. Скажу, що також вважала: люди з вулиці, без зв’язків, без досвіду роботи у владі та в політиці, вони просто в ці кабінети не потрапляють. Гусєва вперше побачила на співбесіді, це дійсно так. До речі, тим, хто сумнівається – чи пробувати: будьте більш упевненими і пробуйте свої сили, якщо ви вважаєте, що у вас достатньо досвіду та професіоналізму, – розповіла Світлана.
Після того, як зареєструвалась, каже вона, були етапи тестувань і співбесід, також вона готувала презентацію – своє бачення розвитку Херсонської області. Запевняє, що не переживала на тестуваннях, навіть коли проходила поліграф, – хоч робила це вперше. Не переживала… аж до етапу співбесіди з головою ОДА.
- Оскільки я цієї людини не знала, тільки після мого спілкування зрозуміла, що наші цінності збігаються, що я дійсно хочу працювати в цій команді, – і тоді вже почала переживати. Потім була ще співбесіда в Офісі президента – найскладніша. Бо це була комісія з кількох людей, які ставили різні запитання, моделювали різні ситуації, кейси вирішували.
Пройшовши через LIFT, Світлана Чепіга вважає, що елементи такого підбору кадрів треба запровадити й на рівень структурних підрозділів ОДА. Наприклад, додати проходження поліграфа, бо чесність – це фундамент, звідки можна просуватися вперед.
ГОЛОВА ОДА: МЕНІ НЕ ПОТРІБНА СВОЯ ЛЮДИНА
- До мене приходили знайомі й казали: “Признач мене своїм заступником, я не підведу”. Я відповідав: “Мені не потрібна своя людина, мені потрібен професіонал”. Наприклад, Сергій Козир, який приїхав до нас із Дніпра – дуже ефективний на своєму місці. За інших обставин, я б його не знайшов, – так розповів про ще одного свого заступника, який теж пройшов через LIFT, голова Херсонської ОДА.
Сергій Козир координує в ОДА питання будівництва, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства.
Як він розповів кореспондентові Укрінформу, про проєкт LIFT почув у момент представлення на КПВВ «Чонгар» голови Херсонської ОДА.
- Сам я з Донецька, пройшов шлях від робітника до керівника шахти. Коли почалася війна, виїхали, бо зрозуміли, що поки що там життя не буде. Працював у Дніпропетровській області, у Павлограді, в компанії ДТЕК начальником дільниці. Коли президент їздив в області, я стежив за розвитком того, які призначення йдуть, які зміни й що відбувається в країні. Почув, як Юрій Гусєв сказав, що стартує проєкт LIFT, де будуть розглядатися кандидатури на посади голів РДА і заступників голови ОДА, і що Херсонська область буде пілотна, – розповів Сергій Козир.
Херсонщина на той момент була першою і єдиною, ніякої іншої області не пропонували – і все було в тестовому режимі. Навіть не з першого разу вдалося подати заявку – з телефону «зависло», довелося переходити на ноутбук.
Для Сергія Козира найважчим стало очікування.
- Було сім етапів. Спочатку зі мною зв’язалися, попросили заповнити анкету, резюме, пройти тести, розказав про себе. Запросили до психолога на бесіду, була перевірка документів. Далі – ще зустрічі, пройшов поліграф, це було цікаво, ніколи раніше не проходив. Треба старатися не рухатися, дискомфорт, я думав це пів години-година, а насправді процедура довга – майже чотири години. Потім зі мною зв’язалися, сказали, що пройшов, призначили зустріч із головою ОДА.
До того з Гусєвим він знайомий не був та й на Херсонщині бував лише проїздом, дорогою у Крим, ще до його окупації. Для родини така зміна його роботи та місця проживання не була авантюрною чи стресовою, адже після початку війни він тричі змінював роботу і місце проживання.
- Коли покидав рідну домівку, був стрес, а потім саме це мене вже не стримувало. Я приїхав із Донецької області. Херсонщина межує з окупованою територією. Я розумів специфіку, розумів, яких людей міг тут зустріти, обстановку, – каже Козир.
На його думку, справді варто під час приймання на роботу в ОДА пропонувати проходження поліграфа. Що стосується програми LIFT, то він каже:
- Це реально працює, було би бажання, знання, навички. LIFT не означає, що знайшли мене на вулиці, привели і сказали: “Ти будеш працювати”. У мене був досвід роботи на виробництві, я керував колективами великими – близько десяти тисяч людей було у підпорядкуванні. Я пройшов усі процедурні моменти, це дуже складно – чим далі йдеш, тим більша напруга, – зазначив Козир.
І додає: він підтримував зміни та президента, проте не був активістом, бо коли працюєш на гірничому підприємстві, там просто не вистачає на таку діяльність часу.
- LIFT – це можливість для людей, які ніколи не працювали на державній службі, людей із різних регіонів, подавати свої кандидатури на вакансії. Такі люди вже працюють у нашій команді, й я запрошую всіх, хто бачить у собі сили і бажає долучитися: подавайтесь на платформу LIFT, – закликав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв в ефірі місцевого телебачення. За його словами, під час відбору керівників структурних підрозділів в ОДА будуть консультуватися з командою LIFT, щоб скористатися їхніми технологіями відбору, щоб оновити і зробити максимально ефективною команду облдержадміністрації.
Політолог Дементій Білий поки що оцінив результати проєкту як «скромні», адже призначень мало – лише три. Чому так – незрозуміло. Чи то достойних кандидатів бракує, чи то є проблеми у проєкті. Проте як піарпроєкт – LIFT спрацював, каже політолог.
«Є думка: LIFT як LIFT, але все ж є ще додаткові умови, які не пропускають людей, достойних обійняти вакансії. Я знаю гарних фахових кандидатів, що претендували на посади, проте на якомусь етапі вони не пройшли. Що таке LIFT? Це такий собі модернізований конкурс. У минулі роки – кандидат приходив на співбесіду, складав іспити, отримував бали, було наче відкрито, але коли відверто – обирали незрозуміло кого. А тут взагалі прозорості немає», – каже Білий.
На думку політолога, наразі зрозуміти, наскільки успішно працює пілотний проєкт LIFT на Херсонщині, ще важко, адже поки що не було звіту.
Ірина Староселець, Херсон