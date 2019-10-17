Херсонщина: хто першим прибув через кадровий LIFT

Херсонщина стала пілотним регіоном, де почали набирати на посади заступників голови ОДА та голів РДА через проєкт LIFT

Про старт проєкту заявив 13 липня під час свого представлення новопризначений голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. І вже перші три керівники (два заступники голови ОДА та один голова стратегічного курортного Генічеського району, що межує з окупованим Кримом) «заїхали» через LIFT у свої кабінети. Цікаво, що двоє з них – не з Херсонщини.

У ХОДА задоволені результатом – тепер готові консультуватися з командою проєкту LIFT навіть при підборі кадрів у структурні підрозділи облдержадміністрації. То як воно – зайти через LIFT?

ГОЛОВА ГЕНІЧЕСЬКОЇ РДА: LIFT – ЦЕ КРУТО

Генічеський район, що межує з тимчасово окупованим Кримом, з січня 2015 року і донедавна очолював Олександр Воробйов. Він також не був представником місцевої еліти, в Україні став відомим через тролінг Путіна, з’явився навіть термін «вороб’їзми» для висловлювань Воробйова під час публічних виступів. ЗМІ називали його найзаможнішим серед голів районних і обласної державних адміністрацій Херсонщини за даними декларацій 2016 року. З новою владою у нього склалися гарні стосунки, і хоч на посаді голови РДА він не лишився, але у відставку пішов, отримавши грамоту. Поки Воробйов ще лише визначається з тим, де працюватиме далі (як розповів кореспондентові Укрінформу, є пропозиції з Києва, але має бажання завершити проєкти, що стосуються енергопостачання та газопостачання у Генічеський район).

Його наступник Андрій Онищенко – також не місцевий. Представили його 2 жовтня там, де й голову ОДА Юрія Гусєва, – на КПВВ «Чонгар». Це місце є знаковим для Гусєва, оскільки той факт, чи лишиться він керівником області, президент Зеленський поставив у пряму залежність від того, чи вчасно побудують на “Чонгарі” нові сервісну та режимні зони.

Гусєв уже заявив, що чекає пропозицій Онищенка щодо розвитку району і акцентував увагу нового керівника на будівництві КПВВ.

Про нового голову РДА відомо, що він є капітаном служби цивільного захисту в запасі. Навчався в Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України, зараз отримує освіту в Донецькому державному університеті управління (Маріуполь).

Проходив службу в органах і підрозділах цивільного захисту (МНС, ДСНС) на керівних посадах. Є учасником бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції.

Працював у міжнародних неурядових організаціях за напрямком цивільного захисту населення, зокрема у філії французької неурядової організації ACTED в Україні, місією якої є підтримка вразливого населення у всьому світі, а також у Товаристві Червоного Хреста України як координатор програми з навчання правил поводження з вибухонебезпечними залишками війни.

У Генічеському районі він перебував задовго до свого офіційного призначення – з 11 вересня. Каже, що вивчав переваги регіону, дізнавався, які є перешкоди для розвитку, далі визначатиме пріоритети.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час відвідин Контрольного пункту в'їзду виїзду "Чонгар"

- Я обійняв цю посаду через проєкт команди президента LIFT. Хочу сказати від себе, що це дуже суворий відбір, ви наразі бачите, що я перший кандидат, який пройшов на посаду голови РДА через усі етапи, що передбачають психологічні тести, перевірку на поліграфі, де вже не збрешеш, вибачте за таке слово, і погодження Офісом президента, – розповідає голова Генічеської РДА.

Чому обрав для продовження кар’єри саме Херсонщину і, зокрема, Генічеський район, пояснює так: “Я казав, що перебував багато часу на підконтрольній уряду території Донецької й Луганської областей. І ситуація – більш-менш ідентична, дякувати богу що немає обстрілів тут. Це перше. Друге – тому що Херсонська область – перша в Україні, яка почала обирати кандидатів на посаду голів РДА через LIFT. Коли подавав заявку, в мене були сумніви – чи це правда, чи це можливо? Але, як показала практика, я особисто можу відповісти: дійсно, LIFT – це крута штука, що надає можливість людині, яка відповідає вимогам, пройти на посаду.

За словами Онищенка, під час співбесіди з головою ОДА вони спілкувалися про розвиток та безпеку району, майбутній голова РДА представив презентацію щодо того, як розв’язати нагальні питання та виконати пріоритетні завдання Генічеського району.

ДУМАЛА, ЛЮДИ З ВУЛИЦІ У ЦІ КАБІНЕТИ НЕ ПОТРАПЛЯЮТЬ

У голови ОДА, відповідно до нової структури облдержадміністрації, яку мають затвердити вже до кінця тижня, буде шість заступників (це крім керівника апарату ОДА). Зараз їх працює лише чотири і два з них – новенькі, з того самого LIFT, а ще два працювали з його попередником.

Світлана Чепіга

Новий заступник голови ОДА Світлана Чепіга зустріла кореспондента Укрінформу в своєму кабінеті, тут же працювали дві її помічниці. Каже: саме помічниці, не секретарі. Чепіга відповідає у команді ОДА за гуманітарну сферу, це сім напрямків: освіта, медицина, служба у справах дітей, соцзахист, спорт, туризм і культура.

- Ви ж були першими, хто зайшли в LIFT? – запитую її.

- Ми були першими, хто звідти вийшов. В Офіс президента, коли ми приїхали (на співбесіду - авт.), нас було десять осіб – тих, хто претендували на посади на Херсонщині. З них лише троє отримали свої посади, – відповідає Світлана Чепіга.

На відміну від своїх колег, вона не приїжджа, народилася й виросла у Херсоні.

- Тринадцять років я займала управлінські посади в крупних системних компаніях, таких як Renault, Shell, Socar. Останні чотири роки працювала в компанії «Воля», яка є національним провайдером, відповідала за ефективний розвиток бізнесу компанії у Херсонському регіоні. У мене дві вищі освіти – я менеджер-економіст та інженер-землевпорядник, – розповідає вона.

Пояснює, що взяти участь у проєкті LIFT вирішила сама, її ніхто не запрошував. Вона у владі раніше не була, не є членом партії «Слуга народу», хоча підтримує саме цю політсилу. Просто вирішила, що має достатньо управлінського досвіду і може вплинути на ефективні та якісні зміни в житті країни, зокрема, в тому, що стосується Херсонщини.

- Я почула, як наш президент презентував LIFT, підписалась на Telegram-канал проєкту. Потім дізналася, що у нас на Херсонщині пілотував проєкт із відбору заступників голови ОДА та голів РДА. Вирішила спробувати свої сили, адже успішного досвіду достатньо. Тим паче, що хотіла перевірити – наскільки все чесно. Скажу, що також вважала: люди з вулиці, без зв’язків, без досвіду роботи у владі та в політиці, вони просто в ці кабінети не потрапляють. Гусєва вперше побачила на співбесіді, це дійсно так. До речі, тим, хто сумнівається – чи пробувати: будьте більш упевненими і пробуйте свої сили, якщо ви вважаєте, що у вас достатньо досвіду та професіоналізму, – розповіла Світлана.

Після того, як зареєструвалась, каже вона, були етапи тестувань і співбесід, також вона готувала презентацію – своє бачення розвитку Херсонської області. Запевняє, що не переживала на тестуваннях, навіть коли проходила поліграф, – хоч робила це вперше. Не переживала… аж до етапу співбесіди з головою ОДА.

- Оскільки я цієї людини не знала, тільки після мого спілкування зрозуміла, що наші цінності збігаються, що я дійсно хочу працювати в цій команді, – і тоді вже почала переживати. Потім була ще співбесіда в Офісі президента – найскладніша. Бо це була комісія з кількох людей, які ставили різні запитання, моделювали різні ситуації, кейси вирішували.

Пройшовши через LIFT, Світлана Чепіга вважає, що елементи такого підбору кадрів треба запровадити й на рівень структурних підрозділів ОДА. Наприклад, додати проходження поліграфа, бо чесність – це фундамент, звідки можна просуватися вперед.

ГОЛОВА ОДА: МЕНІ НЕ ПОТРІБНА СВОЯ ЛЮДИНА

- До мене приходили знайомі й казали: “Признач мене своїм заступником, я не підведу”. Я відповідав: “Мені не потрібна своя людина, мені потрібен професіонал”. Наприклад, Сергій Козир, який приїхав до нас із Дніпра – дуже ефективний на своєму місці. За інших обставин, я б його не знайшов, – так розповів про ще одного свого заступника, який теж пройшов через LIFT, голова Херсонської ОДА.

Сергій Козир

Сергій Козир координує в ОДА питання будівництва, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства.

Як він розповів кореспондентові Укрінформу, про проєкт LIFT почув у момент представлення на КПВВ «Чонгар» голови Херсонської ОДА.

- Сам я з Донецька, пройшов шлях від робітника до керівника шахти. Коли почалася війна, виїхали, бо зрозуміли, що поки що там життя не буде. Працював у Дніпропетровській області, у Павлограді, в компанії ДТЕК начальником дільниці. Коли президент їздив в області, я стежив за розвитком того, які призначення йдуть, які зміни й що відбувається в країні. Почув, як Юрій Гусєв сказав, що стартує проєкт LIFT, де будуть розглядатися кандидатури на посади голів РДА і заступників голови ОДА, і що Херсонська область буде пілотна, – розповів Сергій Козир.

Херсонщина на той момент була першою і єдиною, ніякої іншої області не пропонували – і все було в тестовому режимі. Навіть не з першого разу вдалося подати заявку – з телефону «зависло», довелося переходити на ноутбук.

Для Сергія Козира найважчим стало очікування.

- Було сім етапів. Спочатку зі мною зв’язалися, попросили заповнити анкету, резюме, пройти тести, розказав про себе. Запросили до психолога на бесіду, була перевірка документів. Далі – ще зустрічі, пройшов поліграф, це було цікаво, ніколи раніше не проходив. Треба старатися не рухатися, дискомфорт, я думав це пів години-година, а насправді процедура довга – майже чотири години. Потім зі мною зв’язалися, сказали, що пройшов, призначили зустріч із головою ОДА.

До того з Гусєвим він знайомий не був та й на Херсонщині бував лише проїздом, дорогою у Крим, ще до його окупації. Для родини така зміна його роботи та місця проживання не була авантюрною чи стресовою, адже після початку війни він тричі змінював роботу і місце проживання.

- Коли покидав рідну домівку, був стрес, а потім саме це мене вже не стримувало. Я приїхав із Донецької області. Херсонщина межує з окупованою територією. Я розумів специфіку, розумів, яких людей міг тут зустріти, обстановку, – каже Козир.

На його думку, справді варто під час приймання на роботу в ОДА пропонувати проходження поліграфа. Що стосується програми LIFT, то він каже:

- Це реально працює, було би бажання, знання, навички. LIFT не означає, що знайшли мене на вулиці, привели і сказали: “Ти будеш працювати”. У мене був досвід роботи на виробництві, я керував колективами великими – близько десяти тисяч людей було у підпорядкуванні. Я пройшов усі процедурні моменти, це дуже складно – чим далі йдеш, тим більша напруга, – зазначив Козир.

І додає: він підтримував зміни та президента, проте не був активістом, бо коли працюєш на гірничому підприємстві, там просто не вистачає на таку діяльність часу.

- LIFT – це можливість для людей, які ніколи не працювали на державній службі, людей із різних регіонів, подавати свої кандидатури на вакансії. Такі люди вже працюють у нашій команді, й я запрошую всіх, хто бачить у собі сили і бажає долучитися: подавайтесь на платформу LIFT, – закликав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв в ефірі місцевого телебачення. За його словами, під час відбору керівників структурних підрозділів в ОДА будуть консультуватися з командою LIFT, щоб скористатися їхніми технологіями відбору, щоб оновити і зробити максимально ефективною команду облдержадміністрації.

Політолог Дементій Білий поки що оцінив результати проєкту як «скромні», адже призначень мало – лише три. Чому так – незрозуміло. Чи то достойних кандидатів бракує, чи то є проблеми у проєкті. Проте як піарпроєкт – LIFT спрацював, каже політолог.

«Є думка: LIFT як LIFT, але все ж є ще додаткові умови, які не пропускають людей, достойних обійняти вакансії. Я знаю гарних фахових кандидатів, що претендували на посади, проте на якомусь етапі вони не пройшли. Що таке LIFT? Це такий собі модернізований конкурс. У минулі роки – кандидат приходив на співбесіду, складав іспити, отримував бали, було наче відкрито, але коли відверто – обирали незрозуміло кого. А тут взагалі прозорості немає», – каже Білий.

На думку політолога, наразі зрозуміти, наскільки успішно працює пілотний проєкт LIFT на Херсонщині, ще важко, адже поки що не було звіту.

Ірина Староселець, Херсон