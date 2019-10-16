Бабак розповіла, якою має бути стратегія регіонального розвитку

Державна стратегія регіонального розвитку 2021-2027 має розроблятися на основі оцінки та аналізу актуальних проблем і тенденцій регіонів.

Про це сказала міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час координаційної зустрічі з експертами, організованої Програмою «U-LEAD з Європою», йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

«Нам потрібно побачити, чого ми хочемо досягти, і вже потім визначати шляхи розробки механізмів, спрямованих на результат. Також важливо зрозуміти, яким саме інструментом буде стратегія – засобом стимулювання розвитку регіонів, вирівнювання через державну допомогу чи комбінацією мотивацій та дотацій», - зазначила Бабак.

Міністр наголосила, що сподівається на плідну співпрацю з експертами, які допоможуть ідентифікувати актуальну проблематику і, відповідно, віднайти інструменти її вирішення, а також допоможуть визначитись з оцінюванням ефективності стратегії та кінцевими результатами.

«Стратегія має бути надана на розгляд уряду вже у грудні цього року. У такі стислі строки для нас вкрай важливе партнерство з експертним середовищем, адже маємо отримати якісний продукт, який запропонуємо суспільству, і який покаже, як розвиватимуться регіони України упродовж наступних 7 років», - сказала Бабак.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2019 року тодішній віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив про розробку нової державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року.

За його словами, ключовими принципами, на яких базуватиметься стратегія, буде курс України в ЄС та НАТО, децентралізація, smart-спеціалізація та digital-інструменти регіонального розвитку, розбудова інфраструктури, акцент на розвиток малого та середнього бізнесу, міжрегіональна співпраця та транскордонне співробітництво, посилення кадрового потенціалу.

Фото: minregion.gov.ua