У Харкові декомунізували станцію метро "Московський проспект"

У Харкові станцію метро "Московський проспект" перейменували на "Турбоатом" - за назвою розташованого поруч заводу.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

"Станцію Харківського метрополітену "Московський проспект" перейменували у станцію "Турбоатом". Таке рішення сьогодні, 16 жовтня, прийняли депутати на сесії Харківської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали у міськраді, з проханням про перейменування станції до міського голови Геннадія Кернеса на особистому прийомі звернулися представники колективу АТ "Турбоатом".

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Станцію "Московський проспект" відкрили 1975 року у числі перших семи станцій метро в Харкові. Спочатку її проєктували під назвою "Турбінний завод", але потім закріпили за станцією інший топонім.