У Харкові декомунізували станцію метро "Московський проспект"
Укрінформ
У Харкові станцію метро "Московський проспект" перейменували на "Турбоатом" - за назвою розташованого поруч заводу.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
"Станцію Харківського метрополітену "Московський проспект" перейменували у станцію "Турбоатом". Таке рішення сьогодні, 16 жовтня, прийняли депутати на сесії Харківської міської ради", - йдеться у повідомленні.
Як нагадали у міськраді, з проханням про перейменування станції до міського голови Геннадія Кернеса на особистому прийомі звернулися представники колективу АТ "Турбоатом".
Станцію "Московський проспект" відкрили 1975 року у числі перших семи станцій метро в Харкові. Спочатку її проєктували під назвою "Турбінний завод", але потім закріпили за станцією інший топонім.