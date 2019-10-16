В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Укрінформ
В Україні 16-18 жовтня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
Про це повідомляє ДСНС України.
“16-18 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, - йдеться у повідомленні.
Загалом в Україні сьогодні утримається суха та тепла погода, температура вдень - 17-23°.