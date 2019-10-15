Україна завтра буде однією з найтепліших країн Європи - вдень до +24°
Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Україна 16-го жовтня буде однією з найтепліших у Європі. Температура повітря протягом дня досягатиме +18+24 градусів. А, наприклад, в Іспанії, Франції, не кажу вже про Німеччину чи Велику Британію, чи Швецію, буде +10+15 градусів. Дощі й надалі нас оминатимуть, переважатиме суха ясна погода. Вірний Санчо Панса осені - туман - починає підкоряти собі ночі й ранки, а подекуди й затримуватися аж до обіду", - зазначила вона.
За словами синоптика, найбільш ймовірні тумани завтра на сході, півдні, у центрі та навколо Карпат. Видимість у туманах погіршуватиметься до 300-500 метрів.
У Києві середа буде сухою сонячною та теплою, упродовж дня близько +20 градусів, уночі - +6+12 градусів.
Як зазначила Діденко, така погода триватиме до кінця тижня, з невеликими коливаннями температури повітря.