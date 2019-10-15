У Житомирі визначили переможців інноваційних проєктів для громад

У Житомирі завершився сьомий хакатон з децентралізації DeHack.

Шість команд з різних областей України розробляли інноваційні проєкти, сервіси та рішення для Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади (ОТГ), які можуть бути корисними й для інших громад. Підсумували результати хакатону та визначили його переможців у Житомирському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кілька тижнів тому ми зустрічалися з представниками громад Житомирської області й говорили про проблемні сфери, на яких варто сфокусуватися з точки зору пошуку ефективних рішень. Однією з найбільших проблем є взаємодія громадян і місцевих органів влади. Уже під час хакатону учасники команд побували у Коростишівській ОТГ, де вивчали проблеми і спілкувалися з місцевими жителями. Це дозволило їм підготувати прототипи рішень, які не просто орієнтовані на конкретну сферу однієї ОТГ, а їх можна масштабувати й на інші громади», - розповів ментор команд, керівник Інституту корпоративних інновацій та громадського підприємництва Павло Рижій.

Після презентації проєктів усіх команд журі визначило переможців, яким вручили ваучери на придбання послуг та товарів для вдосконалення і запуску своїх рішень.

Так, перше місце отримала команда «Пряма демократія» з проєктом «Електронний референдум: рівні можливості для громад». Другою стала команда «Рубікон» із запропонованим онлайн-аукціоном для продажу побутових відходів «Garbage Collector». Натомість на третій сходинці опинилася команда «Картографи» та її проєкт «Небайдужі люди», який дозволяє громадянам контролювати виділені кошти на різні об’єкти, процес закупівель та сповіщати про проблеми свого округу місцевих депутатів у режимі онлайн.

Як розповів представник команди «Пряма демократія», депутат Коростишівської міської ради Антон Соболівський, його проєкт передбачає максимальне залучення громадян до процесу прийняття рішень на рівні громади через додаток смартфону.

«Наш проєкт орієнтований на те, аби люди могли у режимі онлайн висловити свою позицію з приводу різних проблем і вона буде врахована в обов’язковому порядку. Особливо це стосується питань, які мають проходити процедуру громадських обговорень, наприклад, перейменування вулиць, фінансування ремонтів і будівництва, надання дозволу на розміщення різних об’єктів. Тобто, жителі громади стають депутатами, бо приймають рішення і виявлятимуть свій голос не один раз у 5 років. Такий механізм спрощує інтеграцію людей у процес прийняття рішень і підвищує рівень довіри до влади», - каже Соболівський.

За його словами, через розроблений проєкт передовсім треба почати залучення людей до визначення пріоритетів фінансування місцевим бюджетом.

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При цьому, рівні можливості матимуть всі жителі громади, не залежно від того, чи є у них смартфон. Ті люди, чиї телефони не дають можливості голосувати онлайн, зможуть віддати свій голос, звернувшись до операторів, тобто старост чи працівників ЦНАПу.

Керівник Групи комунікації, діалогу та налагодження зв’язків Програми «U-LEAD з Європою» Астрід Коль вважає, що головним успіхом таких хакатонів є залучення до розробки проєктів рішень молоді та самих жителів громад.

«Ми починали серію хакатонів, аби залучити молодь до тематики децентралізації. При цьому, ми живемо в епоху цифрових рішень, і в Україні у цій сфері є значний потенціал, який ми хочемо використовувати на користь об’єднаних громад. Такі заходи орієнтовані як рішення для окремих проблем, так і на залучення жителів громад до процесу прийняття рішень», - зауважила Астрід Коль.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ірина Чириця