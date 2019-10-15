Тепло й волога: Україну накрили тумани, вдень до +24°

В Україні вранці 15 жовтня у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

“15 жовтня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вранці у південній частині, центральних, подекуди східних областях та в Карпатах туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень в Україні 19-24°”, - йдеться у повідомленні.

У Києві та області теж очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 21-23°, по області - 19-24°.